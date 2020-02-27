Белорусские школьники презентуют на конкурсе в Минске более ста научно-исследовательских работ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня будут подведены итоги ХХХI Республиканского конкурса научных биолого-экологических работ учащихся, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Заключительный этап конкурса проходит в Республиканском центре экологии и краеведения. Участниками финальных состязаний стали победители областных этапов - учащиеся учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Они представили на суд жюри 110 научно-исследовательских работ и проектов. Тематика научных разработок затрагивает актуальные проблемы современной биологии и экологии: от решения локальных экологических проблем до сохранения биоразнообразия планеты.

В этом году проекты заключительного этапа конкурса будут рассматриваться в 10 секциях: "Экология растений и биоиндикация", "Экология животных", "Экология урбанизированных территорий и ресурсосбережение", "Современные агротехнологии", "Вода и водные экосистемы", "Экспериментальная биология", "Нано- и биотехнологии", "Воздушная среда и изменение климата", "Почвенные ресурсы и агроэкология". Также на секции "Окружающая среда и экосистемы" пройдет защита работ на английском языке. Победители представят Беларусь на международных олимпиадах и конкурсах научно-практических проектов биолого-экологической направленности.

В состав жюри конкурса входят ученые, преподаватели Белорусского государственного университета и Белорусского государственного экономического университета, научные сотрудники Национальной академии наук Беларуси, в их числе 5 докторов и 19 кандидатов биологических наук.

Республиканский конкурс научных биолого-экологических работ/проектов - одно из первых мероприятий, открывающих школьникам путь в большую науку. Его победители принимали участие и завоевывали призы на международных олимпиадах и конкурсах. Свидетельство успеха белорусских школьников - 71 медаль, в том числе 23 золотые, 23 серебряные, 25 бронзовые и 1 гран-при. В 2019 году - 2 золотые и 3 серебряные медали. Многие работы конкурсантов нашли практическое применение и активно внедряются при разработке новых и перспективных направлений в науке. Премиями Специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов награждены 716 учащихся, 35 являются лауреатами фонда. Всего за период проведения конкурса в нем приняли участие более 4,5 тыс. учащихся, заслушано более 2 тыс. докладов и научных проектов.-0-