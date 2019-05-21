Белорусские школьники приняли участие в экологической инициативе программы "Футбол для дружбы"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 белорусских школьников приняли участие в экологической инициативе детской социальной программы "Футбол для дружбы", что проходит по всему миру в Международный день биологического разнообразия, сообщили БЕЛТА в "АГТ-Медиа".

В рамках экологической инициативы дети изучали список исчезающих животных планеты и рисовали их. Также ребятам нужно было придумать и нарисовать животное, которое уже исчезло. Белорусские участники проекта изображали в своих рисунках карликового трехпалого ленивца и выдуманную желтую панду. "Мне было интересно участвовать в экологической инициативе программы "Футбол для дружбы", ведь я узнал столько новых животных, про которых раньше и не слышал. Например, калифорнийский кондор, тасманский дьявол, фосса, красная панда. Теперь я знаю, как много исчезающих видов животных на нашей планете и что их нужно беречь", - рассказал ученик минской средней школы им.Я.Купалы №19 Алексей Волк.

Более 50 лучших рисунков белорусских школьников было отобрано для иллюстрации экологического теста, который включает в себя 7 вопросов. Посмотрев на рисунок исчезающего животного и прочитав факт о нем, пользователям нужно угадать, существует ли такое животное. В опросе участвуют реальные исчезающие животные и выдуманные. Тест помогает узнать интересные факты об исчезающих животных. Он будет опубликован 22 мая в Международный день биологического разнообразия в средствах массовой информации стран - участников проекта, в том числе и на сайте БЕЛТА.

"Многие виды растений, животных, птиц и насекомых исчезают с нашей планеты в тысячу раз быстрее естественного уровня. Более 40% всех живых видов на Земле находятся под угрозой исчезновения. Безусловно, это повод задуматься каждому жителю планеты, поскольку исчезновение отдельных видов неизбежно ведет к глобальным экологическим проблемам, угрожая стабильности экосистемы мира", - отметила координатор программы "Футбол для дружбы" Людмила Лазовик. В настоящее время, согласно статистике ООН, на грани исчезновения находятся 4749 видов живых организмов, в том числе 2427 видов животных и 2314 видов растений. Подавляющее большинство уязвимо по вине человека, и за последние полвека окончательно потеряно более 50% редких видов представителей флоры и фауны.

Экологическая инициатива программы "Футбол для дружбы" направлена на продвижение ценностей бережного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Впервые международные сборные дружбы были названы в честь исчезающих и редких видов животных в 2018 году. В 2019-м представители различных международных природных организаций проведут экологические уроки для юных участников программы в рамках финальных мероприятий "Футбола для дружбы", которые пройдут с 28 мая по 2 июня в Мадриде.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Программу поддерживают УЕФА, ФИФА, Олимпийский и Паралимпийский комитеты, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тыс. участников и приобрела свыше 4,5 млн сторонников, включая известных спортсменов, артистов, политиков.

В седьмом сезоне международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" Беларусь представят четыре юных футболиста: София Метельская и Яна Сташкова, воспитанницы футбольного клуба Minsk Ladies, Анна Годинская и Мелана Суровцева, воспитанницы футбольного клуба "Минск".-0-

Фото "АГТ-Медиа"