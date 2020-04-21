21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники создали более 140 интерактивных карт памятников военной истории, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

В учреждениях образования уделяется большое внимание поисково-исследовательской работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества и жертв войны, проведению экспедиций, вахт Памяти. "В течение 2019 года поисковые группы учреждений образования исследовали памятники военной истории на территории своего региона - мемориальные комплексы, обелиски, братские могилы, памятные знаки. Результатом этой работы стало создание интерактивных карт, которые позволяют установить местоположение памятника, его описание, с указанием численности и списка захороненных, а также изображение объектов, - рассказал Эдуард Томильчик. - Учащимися учреждений образования уже создано более 140 интерактивных карт на территории сельских советов, районов и областей, в которых представлено описание более 3500 тыс. памятников военной истории"

Составленные интерактивные карты используются в образовательном процессе, в том числе при разработке экскурсий военно-исторической направленности. Во время поисковой работы учащимися выявлены неучтенные захоронения, неверно указанные фамилии и другие неточности. Все эти сведения переданы в районные военные комиссариаты.

Во время работы по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, учащиеся работают с архивами учреждений Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, а также со сведениями, представленными на сайте обобщенной базы данных "Мемориал". "В марте при исследовании и проведении разведывательной экспедиции поисковой группой учащихся Слободских яслей-сада - средней школы Лепельского района выявлено примерное место захоронения участника Великой Отечественной войны. Экспедиция продолжится при участии 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны, - отметил начальник управления. - Волонтерским отрядом "Данко" Городищенской средней школы имени М.А.Скипора Барановичского района во время акции "Долг и память" выявлены две индивидуальные и братская могилы погибших в годы войны на территории района. Группой учащихся "Поиск" Бытенской средней школы Ивацевичского района установлены имена 23 погибших воинов и партизан".

Во всех учреждениях образования организовано шефство над участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и семьями погибших военнослужащих, ветеранами труда, пожилыми людьми, за которыми закреплены поисковые отряды, клубы, пионерские дружины и организации БРСМ. Тимуровскими и волонтерскими отрядами оказывается адресная помощь в уборке сельских подворий, домов, обработке приусадебных участков. Во время поисковой и исследовательской работы учреждениями образования обновляется банк данных о ветеранах Великой Отечественной войны, создаются и пополняются сборники воспоминаний ветеранов и их близких. -0-

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