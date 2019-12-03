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03 декабря 2019, 16:11

Белорусские школьники впервые участвовали в исследовании PISA и показали достойные результаты

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники показали достойные результаты во время международного исследования PISA, которое проводилось в учреждениях образования страны впервые. Такое мнение высказал во время презентации исследования результатов PISA в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам международного исследования Беларусь имеет достойные результаты. Наши учащиеся продемонстрировали достаточно высокий уровень по всем трем направлениям, показав результаты, существенно превосходящие средние общемировые показатели", - отметил Александр Кадлубай.

Тестирование 15-летних белорусских школьников по международной программе оценки качества знаний PISA-2018 проводилось в апреле-мае. Материалы теста были подготовлены на русском и белорусском языках. Сессия тестирования состояла из когнитивного теста, на выполнение которого отводилось два часа, и опросника (на его заполнение давали 35 минут). В исследованиях участвовали ученики 236 учреждений образования. Их выборка производилась незаинтересованной организацией из США (Westat). Контроль за проведением тестирования осуществлялся национальными и международными наблюдателями.

Тестирование охватывало три основных направления: читательскую, математическую и естественно-научную грамотность, однако приоритетной в исследовании PISA-2018 стала проверка читательской грамотности. Главная цель исследования - оценить практические умения школьников, то, как они применяют теоретические знания в жизни.

При проверке читательской грамотности белорусские школьники показали положительный результат. Оценивалась способность учащихся понимать, оценивать и использовать тексты, осмысливать их и быть вовлеченными в процесс чтения для достижения своих целей, расширения знаний и возможностей. В итоге ребята набрали 474 балла, что соответствует 35-36-й позициям в мировом рейтинге, опередив школьников Израиля, Турции, Словакии, Греции, Украины, Казахстана, Молдовы. Также результаты белорусских школьников статистически значимо не отличаются от результатов представителей Италии, Венгрии, Литвы и всего на 5 баллов (по 1000-балльной шкале измерения) ниже показателей участников из России. Исследование показало, что чем выше уровень образования родителей, тем выше результат оценки читательской грамотности их детей. Хорошие результаты демонстрируют дети, посещавшие дошкольные учреждения образования с 2-3 лет, а также начавшие обучение в 1-м классе в 5-6 лет. Как и в большинстве стран мира, в Беларуси девушки демонстрируют более высокие показатели при работе с текстом (при нахождении информации, понимании ее смысла, оценке и осмыслении), чем юноши.

Исследование математической грамотности предполагало изучение способностей школьников к математическим рассуждениям, а также к формулировке, использовании, интерпретации математических знаний при решении задач. "Учащиеся Беларуси достаточно успешно справились с большей частью задач этого направления, набрав 472 балла (это 38-я позиция в мировом рейтинге), опережая Хорватию, Израиль, Украину, Румынию, Молдову, Казахстан, Болгарию. С учетом статистической погрешности, результат нашей страны статистически сопоставим с результатами США и незначительно отличается от Испании, Венгрии, Литвы", - обратил внимание замминистра. Изучение математической грамотности в Беларуси показало, что на его результаты влияет желание школьников получить высшее образование, также одним из положительных факторов является наличие у них дома хорошей библиотеки. В этой области белорусские юноши показывают более высокие результаты, чем девушки.

Задания из области проверки естественно-научной грамотности направлены на изучение способности учащихся ориентироваться в вопросах, связанных с естественными науками, а также на готовность воспринимать новейшие научные достижения и использовать их для созидательной деятельности. Учащиеся Беларуси в этой области набрали 471 балл (37-я позиция мирового рейтинга), демонстрируя более высокий уровень знаний, чем у сверстников из Италии, Турции, Украины, Казахстана, Болгарии. С учетом статистической погрешности, результаты белорусских ребят незначительно отличаются от представителей России, Хорватии, Исландии, Люксембурга.

Таким образом, в Министерстве образования в целом положительно оценивают результаты, которых удалось достичь белорусским школьникам. "Можно предположить (и опыт Российской Федерации об этом свидетельствует), что в последующем при участии в исследовании PISA-2021, с учетом продуманных, взвешенных и выверенных мероприятий по развитию системы общего среднего образования и повышению его качества, сможем добиться роста результатов в Беларуси по всем направлениям. Тем не менее, в Министерстве образования не считают ключевой работу лишь по развитию и росту направлений исследований PISA. Перед нами стоит и множество других задач. Но так как PISA является элементом узнаваемости национальной системы в мировом рейтинге, мы считаем, что над этим также необходимо работать", - подчеркнул представитель Министерства образования. В Беларуси сейчас пристальное внимание уделяется внедрению в образовательный процесс компетентностного подхода. Его суть заключается не только в усвоении знаний, но и в формировании навыков их применения на практике. Ожидается, что эта тенденция будет отражена и в обновленном Кодексе об образовании.

PISA (Programme for International Student Assessment) - международное сравнительное исследование по оценке образовательных достижений учащихся, заказчиком которого выступает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследования PISA проводятся с 2000 года с периодичностью один раз в три года. В 2018 году в исследовании приняли участие 79 стран и административно-экономических территорий.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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