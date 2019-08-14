Белорусские школьники заняли второе место на международной олимпиаде юных геологов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Юные геологи Беларуси" заняла второе место в общекомандном зачете по итогам II Международной полевой олимпиады юных геологов, которая прошла в Новосибирске (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Олимпиада направлена на развитие интереса к наукам о Земле. Участие в ней приняли 39 команд из семи стран (Россия, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь). Национальная команда Беларуси была представлена учениками средней школы №53 Минска. Олимпиада включала 11 геологических соревнований (геологический маршрут, геологический разрез, палеонтология, минералогия и петрография, гидрология, радиометрия, шлиховое опробование, нефть и газ, основы техники безопасности, организация полевой стоянки, описание геологического памятника), четыре геологических конкурса (выставка "Геология и мы", фотография, рисунок, поделка из камня) и научно-практическую конференцию.

Первое место в общекомандном международном зачете по итогам олимпиады заняла команда геологического объединения из Перми (Россия), второе - "Юные геологи Беларуси", третье - команда "Странник" (Кыргызстан). Команда Беларуси получила шесть грамот, два диплома, кубок в спортивных соревнованиях. Четыре белорусских участника внесены в список 100 лучших школьников по итогам олимпиады: Ульяна Казановская, Марина Кузьмар, Елена Баранчук и Артем Волчек.

I Международная полевая олимпиада юных геологов проходила в 2017 году в Кемерово (Россия). Тогда белорусская команда заняла третье место.-0-