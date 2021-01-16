Белорусские школьники завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по информатике

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники завоевали 25 медалей на XVII Международной Жаутыковской олимпиаде по информатике. Об этом БЕЛТА сообщил тренер школьников по спортивному программированию, педагог дополнительного образования ГУО "Клуб юных пожарных г.Мозыря" Алексей Борунов.

Подведены итоги XVII Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике. Лучшим среди белорусов стал Станислав Дамасевич из КЮП Мозыря. Он набрал большее количество баллов, чем остальные белорусские участники, и награжден золотой медалью соревнования.

Золотые медали также завоевали Андрей Костяной (гимназия №51 Гомеля), Денис Логунов (Лицей БГУ).

XVII Международная Жаутыковская олимпиада проводилась 8-13 января онлайн с хостингом в Алматы (Казахстан). В олимпиаде приняли участие 295 школьников, представлявших учебные заведения общего среднего и дополнительного образования из 18 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Румынии, России, Сербии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины, Узбекистана.

В каждом из двух туров соревнования за пять часов участники должны были разработать по предоставленным условиям три программы и отправить их на проверку в тестирующую систему олимпиады. Допускалась как полная 100-балльная оценка каждого решения, так и частичная оценка, когда программа участника обрабатывала верно только часть входных данных. Участники вели работу с онлайн-видеопрокторингом - системой видеотрансляции в живом режиме экранов компьютеров, потоков видео с веб-камер каждого из участников и панорамных камер в помещении. На стороне организаторов в Алматы команды наблюдателей отслеживали транслируемые аудио и видеопотоки. В Беларуси площадки для участия в олимпиаде были организованы в Бресте, Гомеле, Витебске, Минске, Мозыре.-0-