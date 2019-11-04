Белорусские школьники завоевали два серебра на конкурсе научных проектов в Бразилии

Исследовательские работы двух белорусских школьников получили серебряные медали на Международном конкурсе экологических проектов MOSTRATEC-2019, который проходил с 21 по 25 октября в бразильском городе Новогамбург. Участие в мероприятии медалистам обеспечил Республиканский центр экологии и краеведения и Министерство образования Беларуси при поддержке унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

Обладателями серебряных наград стали учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения объединения по интересам "Ботаника. Прикладная микология" Анастасия Рубникович и Владислав Андрейчук. Анастасия выступала с проектом "Биополимерные материалы на основе мицелия ксилотрофных базидиомицетов". Владислав представил проект "Аэрофильная водоросль Trentepohlia Umbrina".

На стенде первого проекта были продемонстрированы два инновационных материала, один из них - экокожа. Второй представлял собой брикет на основе древесных опилок, в котором мицелий грибов выступил в качестве клея. В будущем такой материал может заменить пенопласт. Главное достоинство новых материалов - экологичность: при утилизации они быстро разлагаются и не наносят ущерба окружающей среде.

Владислав Андрейчук поделился результатами исследования водоросли Trentepohlia Umbrina, которую можно встретить на коре деревьев. Это растение красного цвета богато каротиноидами, которые можно использовать при изготовлении лекарств и биологически активных добавок. Юный ученый стремился создать условия, при которых полезные вещества вырабатывались бы максимально быстро.

Оба исследования проводились под руководством педагога дополнительного образования Республиканского центра экологии и краеведения и старшего преподавателя кафедры ботаники биофака БГУ Олеси Шевелевой. Ребята работали более двух лет.

Конкурс был организован как выставка постеров с презентациями. Участники делились на группы по тематике, с каждым проектом знакомились члены международного жюри. Презентация была на английском языке.

"Защита проектов проходила в довольно сложных условиях. Их авторы находились у стендов с 9 утра до 9 вечера, - рассказала Олеся Шевелева. - И если у большинства ребят работы были парными, то Анастасия и Владислав стояли поодиночке. Интерес к их результатам был большой, посетители задавали много вопросов, и за эти дни наши серебряные призеры очень устали".

Международный конкурс экологических проектов International Science and Technological Fair MOSTRATEC проводится в Бразилии уже более 30 лет. В нынешнем году в нем участвовали ученики средних школ и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования из более чем 40 стран. На конкурс заявили 752 проекта в 15 номинациях.

"MOSTRATEC-2019 - образовательное мероприятие, основная задача которого - способствовать интеграции учебных заведений, научных исследований и промышленности для разработки и применения зеленых технологий, - поясняет Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия". - Молодые ученые из разных стран презентуют исследовательские проекты в различных областях знаний. Coca-Cola традиционно поддерживает экологические исследования на международном уровне. Мы с 2007 года помогаем в организации национального этапа Стокгольмского юниорского водного конкурса (Stockholm Junior Water Prize) совместно с Республиканским центром экологии и краеведения, финансируем поездку школьников с преподавателями в Швецию на международный финал".

Представители Беларуси участвовали в конкурсе MOSTRATEC впервые.

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