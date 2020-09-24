Белорусские школьники завоевали три медали на международной олимпиаде по информатике IOI-2020

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 32-й международной олимпиаде по информатике (IOI-2020) белорусские школьники завоевали одну серебряную и две бронзовые медали. В олимпиаде приняли участие 343 учащихся из 87 стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Команда Беларуси состояла из четырех участников - победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету "Информатика" 2019/2020 учебного года. По результатам участия в международной олимпиаде серебряную медаль завоевал выпускник средней школы №13 Мозыря Андрей Мищенко. Бронзовых медалей удостоены выпускник гимназии №8 Витебска Ярослав Борисов и выпускник Лицея БГУ Павел Санкин.

32-я олимпиада по информатике IOI-2020 проходила с 13 по 23 сентября с использованием дистанционных (информационно-коммуникационных) технологий взаимодействия. Ее организатор - Министерство образования Сингапура.

Это одно из наиболее престижных интеллектуальных соревнований учащихся по программированию. IOI впервые проведена в 1989 году в болгарском Правеце. Согласно правилам учащиеся соревнуются индивидуально. От каждой страны может быть представлено не более четырех участников. Олимпиада проходит в два тура, учащиеся решают по три задачи в каждом туре с использованием нескольких языков программирования. На выполнение задания отводится по пять часов в каждом туре.-0-