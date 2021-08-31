Белорусские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по наукам о Земле

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ завоевали золотую и две серебряные медали на XIV Международной олимпиаде по наукам о Земле (IESO 2021), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Состязание проходило с 25 по 30 августа в онлайн-формате в индивидуальном и групповом турах. Юные географы выполняли задания на определение минералов и горных пород, построение геологического разреза, рассматривали вопросы сейсмической и вулканической активности и последствий их влияния на людей и хозяйство и др.

По правилам группового тура участников распределили на международные команды для выполнения проблемных кейсов, касающихся влияния пандемии на географическую оболочку, потепления климата и экологии Мирового океана.

Десятиклассник гродненской гимназии №1 имени академика Е.Ф. Карского Никита Вихарев завоевал золото в составе сборной школьников из Эстонии, Финляндии, Франции, Ирана и Италии. Кроме того, школьник награжден серебром в индивидуальном туре. Серебряной медали в групповом туре удостоен выпускник Могилевского государственного областного лицея №3 Леонид Полховский, который представлял решение с ребятами из Финляндии, Германии, Ирана, Норвегии, ОАЭ и Эстонии.

Кроме того, от Беларуси выступили выпускник гимназии №1 Барановичей Илья Туча, десятиклассник средней школы №24 Гомеля Даниил Василюк, учащийся 11 класса гимназии №1 Слуцка Роман Пенязь и гимназии №2 Витебска Назар Фомичев.

Руководители белорусской команды - декан факультета географии и геоинформатики БГУ Дмитрий Курлович и доцент кафедры экономической и социальной географии этого факультета Андрей Безрученок.

Страной-организатором XIV Международной олимпиады по наукам о Земле выступила Россия. Всего участниками олимпиады стали 185 школьников из 35 стран.-0-