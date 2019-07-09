Белорусские школьники завоевали золото на турнире юных математиков в Барселоне

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники стали обладателями золотых и серебряных медалей на XI Международном турнире юных математиков в Барселоне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.
Беларусь на турнире представляли две сборные. Одна из них заняла первое место, разделив победу со школьниками из Франции. В ее состав вошли лицеисты БГУ, ребята из гимназий №№29,41,75 Минска и гимназии №71 Гомеля. Вторая команда завоевала серебряные медали. Научными руководителями белорусских сборных выступили сотрудники и студенты факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ.
В XI Международном турнире юных математиков принимали участие 15 команд из 10 стран: Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии, Польши, России, Румынии, Таиланда, Украины и Франции. "Интеллектуальное состязание включало несколько математических боев, где команды презентовали свои исследования по предложенным заданиям и выступали в роли оппонентов для других участников", - пояснили в пресс-службе.
За все годы выступления в турнире на счету белорусских команд 15 медалей: 7 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Это лучший результат среди всех стран-участниц.
Одним из основателей и организаторов турнира юных математиков выступает ФПМИ БГУ.-0-
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