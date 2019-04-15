Белорусские школьницы завоевали две золотые медали на экологической олимпиаде в Кении

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьницы завоевали две золотые медали на международной экологической олимпиаде Golden Climate (GCIEPO), которая проходит с 10 по 16 апреля в Найроби (Кения). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Беларусь на олимпиаде представляли два проекта "Изучение азотфиксирующей и фосфатмобилизирующей активности бактерий и их использование для улучшения почв" и "Поиск молочнокислых бактерий с высокой антибактериальной активностью для приготовления домашних молочных продуктов". "Авторы проектов - учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения Полина Боровикова и Мария Лаврива награждены золотыми медалями и специальными сертификатами", - отметили в пресс-центре.

Ежегодная олимпиада Golden Climate - масштабный международный конкурс, который направлен на продвижение глобального понимания экологических проблем среди молодежи. В этом году он объединил 550 юных экологов из 18 стран. Всего на суд жюри было заявлено 210 проектов.-0-