Белорусские СМИ получили первые аккредитации на II Европейские игры в Минске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские журналисты получили первые аккредитации на II Европейские игры в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
С 5 июня стартовала выдача удостоверений на предстоящий спортивный форум для представителей белорусских СМИ. В числе первых, получивших аккредитационную карту, были репортеры БЕЛТА, газеты "Спортивная панорама" и Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.
Центр аккредитации, расположенный в одном из спорткомплексов Белорусского государственного университета физической культуры, сейчас принимает более 500 человек в день. Кроме представителей СМИ, здесь проходят все необходимые процедуры и получают экипировку главные помощники предстоящих игр - волонтеры.
Всего на мультиспортивный форум должны получить аккредитацию более 1 тыс. журналистов: около 400 белорусских и более 600 иностранных.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-
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