Белорусские спасатели принимают участие в чемпионате по многоборью в России

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели принимают участие в XVII чемпионате по многоборью спасателей МЧС России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Соревнования проходят с 12 по 24 сентября в Пятигорске. В чемпионате принимают участия 19 команд. В первый день соревнований в кросс-эстафете 6х3 км сборная команда МЧС Беларуси одержала уверенную победу. Основная борьба развернется в поисково-спасательные работах в условиях техногенного характера, в условиях природного характера, а также на акватории.
Завершится чемпионат комплексным силовым упражнением на перекладине.-0-