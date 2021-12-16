Белорусские спасатели участвуют в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Санкт-Петербурге

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге стартовали зимние международные лично-командные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек "Рождественские старты". В них принимают участие сборные команды Министерства по чрезвычайным ситуациям и Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

За медали турнира ведут борьбу спортсмены из 16 сборных. Им предстоит преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями и подняться по штурмовой лестнице в окно 2-го или 3-го этажей учебной башни (в зависимости от возраста).

В первый соревновательный день участники преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями. В итоге призовые места распределились следующим образом: в старшей возрастной группе среди девушек победу одержала Александра Пошвенчук с результатом 17,21 секунды (сборная Беларуси), среди юношей старшей возрастной группы победа досталась Даниилу Масалову (сборная Университета МЧС), его результат - 15,99 секунды. Серебро у Ильи Бондаренко с результатом 16,05 секунды (сборная Беларуси), а бронза у Дениса Барсука (сборная Беларуси), чей результат - 16,22 секунды.

Фото МЧС

В женской младшей возрастной группе серебряную медаль команде принесла Виктория Воробей с результатом 18,23 секунды (сборная Беларуси), а в юношеской младшей возрастной группе серебро с результатом в 18,17 секунды у Александра Козловского (сборная Беларуси). В средней возрастной группе бронзовую медаль с результатом в 16,78 секунды завоевал Артем Гайдачук (сборная Беларуси).

Организаторы соревнований - Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество". Цель турнира - развитие и популяризация пожарно-спасательного спорта среди юношей и девушек, повышение их спортивного мастерства и физической подготовленности.-0-