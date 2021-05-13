Белорусские спасатели участвуют во втором этапе учений Корпуса сил СНГ

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Ногинского спасательного центра МЧС России проходит второй этап учений Корпуса сил СНГ. В нем принимают участие поисково-спасательные отряды чрезвычайных ведомств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сценарием учений выбрано разрушительное землетрясение на территории одного из субъектов Российской Федерации.

Основной целью мероприятий является перевод деятельности Корпуса сил СНГ в практическую плоскость и отработка вопросов приема и оказания международной помощи в случае крупной чрезвычайной ситуации на пространстве СНГ. От белорусской стороны в учениях принимает участие сводный отряд МЧС в составе 37 человек и 8 единиц техники.

Завершатся учения Корпуса сил СНГ 16 мая участием спасателей государств СНГ в демонстрационном учении на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России в заключительный день международного салона "Комплексная безопасность - 2021".-0-

Фото МЧС России