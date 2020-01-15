15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели в 2020 году будут помогать тушить лесные пожары в Турции, сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы участвовали в гуманитарных операциях, формировали и доставляли гуманитарные грузы в Сирию, Мозамбик и Зимбабве. Продолжали оказывать помощь в тушении пожаров. В 2019 году в Турции работали два борта: один - с 1 июня, второй - с 1 июля и до 1 ноября. В этом году подписываем соглашение, будем работать с 1 мая и до поздней осени по тушению пожаров в Турции", - сказал Владимир Ващенко. - Обращались к нам представители Греции, но греческая компания не смогла выиграть тендер".

Министр отметил, что очень серьезное внимание уделяется подготовке спасателей. "В прошлом году мы включились в работу по обеспечению безопасности Европейских игр. Была проделана большая работа, что дало свои положительные результаты. Мы также принимали участие в учениях, в том числе международных, и везде получали высокую оценку", - добавил он.-0-