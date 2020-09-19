Белорусские спасатели заняли все призовые места в первый день соревнований в Санкт-Петербурге

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторые открытые международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" стартовали в Санкт-Петербурге 18 сентября. В них принимают участие 40 команд из стран постсоветского пространства. Чести представлять МЧС Беларуси на международных соревнованиях удостоены лучшие спасатели из Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Первый день в лично-командном зачете закончился для белорусской команды триумфально - представители нашей сборной заняли 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня заключительный день соревнований. Белорусские спасатели будут участвовать в дисциплинах "Эстафета" и "Тандем".-0-