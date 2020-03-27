Белорусские специалисты помогли построить новую линию метро в Москве

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские специалисты вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана приняли участие в проектировании и строительстве новой Некрасовской линии метро российской столицы, которая полностью вступила в строй, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня был открыт участок Некрасовской ветки, на котором расположены шесть станций - "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово". Они теперь соединены с действующими станциями первой очереди "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Общая протяженность линии - 22 км с десятью станциями.

Как отметил на церемонии открытия новой линии мэр Москвы Сергей Собянин, она улучшит транспортную доступность для почти миллиона человек. Строительство линии было достаточно сложным: десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, множество линий коммуникаций газа и водопровода. Помимо самой линии создан еще крупнейший в России транспортно-пересадочный узел "Нижегородская", где сходятся Московское центральное кольцо, Большая кольцевая линия метро, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская линия метро, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект. По словам Сергея Собянина, этот узел войдет в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных хабов.-0-