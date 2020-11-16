Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко 17-18 ноября примет участие в работе VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Работа съезда будет организована в формате секций и дискуссионных площадок по шести тематическим направлениям: "Стандарт дошкольного образования", "Воспитание и развитие детей раннего возраста", "Инклюзивное дошкольное образование", "Воспитатель будущего", "Информационное пространство дошкольного детства в цифровую эпоху", "Преемственность детского сада и начальной школы".

В программе съезда - пленарное заседание, работа секций, мастер-классы. Мероприятия пройдут в онлайн-формате на платформе "ММСО.Онлайн". Ожидается, что в них примут участие 15 тыс. человек.

Участниками мероприятий станут руководители и специалисты органов управления в сфере образования, педагогические работники дошкольных образовательных организаций, работники дополнительного профессионального образования, представители педагогических учреждений высшего и среднего профессионального образования, общественных объединений педагогических работников системы дошкольного образования, а также родительского сообщества.

По итогам съезда будет принята резолюция. Организаторы мероприятия - Министерство просвещения России, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО и Академия Минпросвещения России.-0-