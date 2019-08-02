2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стоматологи расширят применение стволовых клеток при болезнях периодонта, сообщил журналистам заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук профессор Сергей Рубникович, передает корреспондент БЕЛТА.
Стволовые клетки в стоматологии уже применяются. Совместно с Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси разработана технология получения биотранспланта из аутологичных стволовых клеток жировой ткани, отработана технология их забора, получения, выращивания. Эта технология используется для лечения болезней периодонта, в частности, рецессии десны. "Данный метод зарегистрирован в республике, получена инструкция Минздрава по его использованию в практическом здравоохранении. Метод показывает достаточно хорошие, эффективные результаты лечения", - сказал Сергей Рубникович.
В этом направлении реализуется еще два новых проекта с НАН. Речь идет о лечении заболеваний периодонта средней и тяжелой степени тяжести. Разработки будут направлены на укрепление костной ткани, увеличение ее объема с использованием клеточных технологий.
Болезни периодонта сегодня находятся на втором месте после болезней твердых тканей зуба. Если кариесом заболевают 98-99% населения, то болезни периодонта выявляют у 94% пациентов 34-44-летнего возраста. Около 20% из них имеют тяжелые формы, когда зубы уже нужно удалять по медицинским показаниям.
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