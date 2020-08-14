14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские строители выступают за цивилизованный диалог. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

В Минстройархитектуры подчеркнули, что строители выступают за цивилизованный диалог, осуждая любые действия по дестабилизации обстановки в стране. "Каждый из нас имеет собственную точку зрения и определенные взгляды на многие вещи. Но все мы хотим жить под мирным небом, растить детей в стране, где нет насилия и конфронтации, спокойно трудиться на благо белорусского народа. Мы всегда гордились миром на нашей земле и нельзя допустить, чтобы Беларусь охватили беспорядки, потому что этот путь ведет в никуда", - говорится в сообщении министерства.

Сегодня многотысячные коллективы строительных организаций продолжают стабильно работать и вносить свой вклад в развитие страны. "Участники строительного дела понимают, что производство - не площадка для высказывания своих личных убеждений и мнений, а место, где кипит работа, а ее только прибавляется, так как объемы строительства в республике постоянно растут", - отметили в ведомстве.-0-