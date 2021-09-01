Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 1 сентября 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:13 Вблизи 16 школ и детсадов в Минской области оборудовали островки безопасности Регионы
12:12 В Минске сегодня временно ограничат движение на пр.Партизанском Регионы
12:08 В России за сутки выявили 18 368 случаев заражения COVID-19 В мире
12:06 Белорусские строительные организации востребованы в России - Пархамович Общество
12:04 В Беларуси уровень использования ТКО к 2035 году планируется довести до 90% Экономика
12:00 Во Франции раскопали руины потерянной столицы кельтов Калейдоскоп
11:54 "Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем". Лукашенко развеял мифы об учениях "Запад-2021" Президент
11:54 Лукашенко о своем отношении к дню рождения: "Это еще один шаг к Господу Богу" Президент
11:53 Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400 Президент
11:53 Лукашенко: США потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в позорное бегство Президент
11:53 Лукашенко о союзных программах с Россией: никакой речи о потере суверенитета нет Президент
11:52 Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией Президент
11:51 Хоккеисты "Авангарда" и ЦСКА откроют новый сезон КХЛ Спорт
11:43 В Барановичах в убийстве женщины подозреваются два местных жителя Происшествия
11:35 Белорусские военные взяли бронзу конкурса "Десантный взвод" на АрМИ-2021 Общество
11:33 Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 сентября Общество
11:18 Путин о 20-летнем присутствии США в Афганистане: одни трагедии и потери В мире
11:15 Лукашенко в бобруйской школе подарили соломенного бобра Президент
11:15 Лукашенко о патриотическом воспитании в школах: это нужно и мы будем это делать Президент
11:11 Новый учебный центр ВГМУ будет работать 24/7 - Щастный Регионы
11:08 Минчанин за ночь потратил Br1,7 тыс. с чужой банковской карты Происшествия
11:07 Миклашевич: важно, чтобы поколение XXI века обладало высоким интеллектуальным потенциалом Регионы
11:01 Небезопасные антифризы и "незамерзайки" выявлены в продаже в Гродненской области Регионы
10:59 Минчанин сообщил незнакомцу СМС-коды от приложения и лишился около Br5 тыс. Происшествия
10:55 В Барановичах открыли самую большую школу в городе Общество
10:51 Новая школа в гомельском микрорайоне Хутор приняла первых учеников Регионы
10:45 Единый день безопасности пройдет на Белорусской АЭС Общество
10:37 ООН заявила о гибели более 2 млн человек за полвека из-за климатических бедствий В мире
10:31 ФОТОФАКТ: В мангровых лесах обитают белые цапли В мире
10:29 МЖКХ предлагает обсудить вопросы обращения с отходами товаров и упаковки Экономика
Все новости
Все новости
Общество
01 сентября 2021, 12:06

Белорусские строительные организации востребованы в России - Пархамович

Руслан Пархамович. Фото Минстройархитектуры
Руслан Пархамович. Фото Минстройархитектуры

1 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские строительные организации сегодня востребованы в Российской Федерации. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, комментируя открытие в поселке Стрелица Семилукского района Воронежской области школы на 520 мест, генеральным подрядчиком которой стал Строительный трест №12 Могилева.

"Учреждение образования, которое накануне открыли, является ярким примером плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества двух стран, - сказал министр. - После сдачи в эксплуатацию уже нескольких объектов наши партнеры с уверенностью заявляют, что белорусы строят качественно. Мы сохранили наши сильные еще с советских времен проектные школы, развиваем и модернизируем строительные организации. В целом наши специалисты конкурентоспособны за рубежом и готовы реализовывать самые масштабные проекты. Поэтому перспективы для белорусских строительных организаций на территории России большие. И этим следует грамотно распорядиться".

По словам Руслана Пархамовича, Минстройархитектуры рассчитывает масштабировать инвестиционные схемы вхождения белорусских строителей на российский рынок. "Поскольку опыт инвестирования (строим за свой счет объект, а потом, по сути, продаем заказчику уже готовый) более чем успешный, - констатировал он. - Кроме того, есть готовность силами гродненских строителей, высвободившихся после завершения строительства БелАЭС, построить пять мусороперерабатывающих заводов в Дагестане: там в них немалая нужда. Коммерческое предложение уже направлено Российскому экологическому оператору".

Что же касается дальнейшего сотрудничества с Воронежской областью, министр сообщил: скоро белорусские специалисты приступят к реконструкции главного футбольного стадиона Воронежа "Факел" и к возведению в этом городе образовательного центра на 2560 мест, который станет крупнейшим в России. "При этом важно подчеркнуть: эти строительные подряды, финансируемые из средств федерального и местного бюджетов, мы получили, победив в открытых тендерах, продемонстрировав свою конкурентоспособность на российском рынке", - добавил Руслан Пархамович.-0

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство архитектуры и строительства Россия строительство
Новости рубрики Общество
Фото ВАЯР Белорусские военные взяли бронзу конкурса "Десантный взвод" на АрМИ-2021
Фото из архива Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 сентября
В Барановичах открыли самую большую школу в городе
Фото из архива Единый день безопасности пройдет на Белорусской АЭС
Фото из архива Три банковские карточки рекомендуют белорусам использовать специалисты
Фото из архива В Беларуси по-прежнему распространен телефонный фишинг - Нацбанк
Главное
"Большой подарок стране и городу". Лукашенко открыл в Бобруйске новую школу
Уборочная на контроле даже в День знаний - Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора
Ластовский: главная причина киберпреступлений - недостаточная цифровая грамотность граждан
Мы продлили лето в Minsk World! Не упустите последний шанс купить квартиру по летним ценам – от 2100 рублей за ㎡ !
Топ-новости
Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией
Лукашенко: надо поворачивать деньги на заработную плату учителям и врачам
"Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем". Лукашенко развеял мифы об учениях "Запад-2021"
1 сентября посвящается: фотографии, которые вызовут ностальгию и вернут в школьные годы
Белорусские военные взяли бронзу конкурса "Десантный взвод" на АрМИ-2021
Рыженков напутствовал коллектив, учеников и их родителей вместе творить историю новой СШ №225 Минска
Белорусские строительные организации востребованы в России - Пархамович
Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!
Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников - рассказали в Следственном комитете
Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 сентября
ФОТОФАКТ: Экспедиция "Дорога к святыням" отправилась из Минска в Копыль
Литва отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси
Караник: школа должна сохранить свои богатые традиции и грамотно вплести в них новые технологии
Добрые пожелания и слова о заинтересованности в углублении сотрудничества поступают в адрес Президента и народа Беларуси
В Беларуси с 1 сентября начнут выдавать биометрические документы
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.