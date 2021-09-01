Белорусские строительные организации востребованы в России - Пархамович

1 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские строительные организации сегодня востребованы в Российской Федерации. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, комментируя открытие в поселке Стрелица Семилукского района Воронежской области школы на 520 мест, генеральным подрядчиком которой стал Строительный трест №12 Могилева.

"Учреждение образования, которое накануне открыли, является ярким примером плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества двух стран, - сказал министр. - После сдачи в эксплуатацию уже нескольких объектов наши партнеры с уверенностью заявляют, что белорусы строят качественно. Мы сохранили наши сильные еще с советских времен проектные школы, развиваем и модернизируем строительные организации. В целом наши специалисты конкурентоспособны за рубежом и готовы реализовывать самые масштабные проекты. Поэтому перспективы для белорусских строительных организаций на территории России большие. И этим следует грамотно распорядиться".

По словам Руслана Пархамовича, Минстройархитектуры рассчитывает масштабировать инвестиционные схемы вхождения белорусских строителей на российский рынок. "Поскольку опыт инвестирования (строим за свой счет объект, а потом, по сути, продаем заказчику уже готовый) более чем успешный, - констатировал он. - Кроме того, есть готовность силами гродненских строителей, высвободившихся после завершения строительства БелАЭС, построить пять мусороперерабатывающих заводов в Дагестане: там в них немалая нужда. Коммерческое предложение уже направлено Российскому экологическому оператору".

Что же касается дальнейшего сотрудничества с Воронежской областью, министр сообщил: скоро белорусские специалисты приступят к реконструкции главного футбольного стадиона Воронежа "Факел" и к возведению в этом городе образовательного центра на 2560 мест, который станет крупнейшим в России. "При этом важно подчеркнуть: эти строительные подряды, финансируемые из средств федерального и местного бюджетов, мы получили, победив в открытых тендерах, продемонстрировав свою конкурентоспособность на российском рынке", - добавил Руслан Пархамович.-0