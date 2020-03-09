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Новости
10:47
В связи с открытием моста на ул.Железнодорожной в Минске изменятся маршруты городского транспорта
Регионы
10:41
Президенту внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей
Президент
10:40
Лукашенко: система государства имеет смысл только тогда, когда она во благо людям
Президент
10:36
Мобильным приложением БЖД пользуются уже более 62 тыс. человек
Общество
10:35
О правах работников, надзоре за техникой и вторсырье - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Президент
10:25
В Молодечно мужчина оставил посуду на горящей плите и отравился дымом
Происшествия
10:20
В Минске завершено расследование дела о квартирном мошенничестве
Происшествия
10:08
Около 50 предприятий строительной отрасли примут участие в выставке "Дом. Дача. Дизайн" в Могилеве
Регионы
09:58
В Китае под завалами рухнувшего отеля остаются 22 человека
В мире
09:54
"Бобруйскагромаш" планирует собирать тракторные прицепы в Украине
Регионы
09:39
Белорусские студенты-атомщики прошли практику на Ростовской АЭС
Общество
09:32
К 75-летию Великой Победы. Партизанский аэродром. Видео и архивные фото БЕЛТА
Общество
09:28
В Миорском районе на пожаре погиб мужчина
Происшествия
09:24
Хоккеисты ЦСКА и "Ак Барса" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
Спорт
09:03
Минздрав: состояние четверых пострадавших в ЧП на "Беларуськалии" стабильно тяжелое
Общество
09:00
Мартен Фуркад и Доротея Вирер возглавляют общий зачет Кубка мира по биатлону
Спорт
09:00
На гребне "Волны"! Последние квартиры уникального дома поступили в продажу в Минске!
Общество
08:50
"Весна начинается сегодня..." - выставка натюрмортов откроется в Гомеле
Афиша
08:49
Цены на нефть обвалились более чем на 40%
В мире
08:42
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
В мире
08:38
В Зельве суд начнет рассмотрение дела в отношении отца, убившего 4-летнюю дочь
Происшествия
08:21
Вопросы таможенного регулирования на территории ЕАЭС обсудят в Бресте
Регионы
08:10
"Студенческую неделю-2020" проведут в Витебске
Регионы
08:03
Гимнастка Алина Горносько выиграла золото и бронзу в финалах отдельных видов на Гран-при в Брно
Спорт
08:00
Картина выходных: предложения о поставках нефти, забег Beauty Run и мифы о коронавирусе
Общество
07:58
Минское "Динамо" сегодня примет БАТЭ в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси
Спорт
07:42
В Гродно суд рассмотрит дело о вовлечении несовершеннолетних в потребление наркотиков
Происшествия
07:38
Сборная Беларуси по спортивной акробатике выиграла три медали на этапе КМ в Португалии
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07:31
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119
В мире
00:59
В Париже произошла стрельба в мечети
В мире
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Общество
09 марта 2020, 09:39
Белорусские студенты-атомщики прошли практику на Ростовской АЭС
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/belorusskie-studenty-atomschiki-proshli-praktiku-na-rostovskoj-aes-10569/
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В связи с открытием моста на ул.Железнодорожной в Минске изменятся маршруты городского транспорта
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