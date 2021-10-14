Белорусские студенты оказались в числе лучших на Международной олимпиаде по финансовой безопасности

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенты стали победителями и призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которого проходил в Сочи на полях центра "Сириус", сообщили БЕЛТА в КГК.

Инициатором проведения олимпиады выступила Федеральная служба по финансовому мониторингу России. Координатором олимпиады от Беларуси являлся Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Участниками сочинского интеллектуального состязания стали более 500 школьников и студентов из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Индии. Нашу страну представляли 9 студентов БГУ и БГЭУ, входящих в Международный сетевой институт в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Участники соревновались по четырем направлениям: экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность; юриспруденция; информационная безопасность; международные отношения.

По итогам выполненных заданий белорусская команда завоевала четыре награды. Победителями стали: в дисциплине "Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность" - Марина Шарпило (БГУ), в дисциплине "Международные отношения" - Владислав Понеженко (БГЭУ). Призером и обладателем диплома II степени в дисциплине "Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность" признан Дмитрий Радюк (БГУ). Призером кибертурнира по проведению финансового расследования стала Карина Тетерюкова (БГУ).

Участие в международной олимпиаде позволило студентам проверить свои знания в сфере ПОД/ФТ, а также познакомиться со сверстниками из других стран. Помимо конкурсной программы в рамках олимпиады состоялись секционные заседания по различным темам, связанным с финансовой безопасностью. В качестве экспертов от Беларуси в них участвовали представители Департамента финансового мониторинга КГК и белорусских банков. Эксперты поделились со студентами своими профессиональными навыками и опытом, а также идеями дальнейшего развития финансовой безопасности в современном мире, ответили на вопросы участников.

Также во время олимпиады состоялось 18-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) государств - участников СНГ и 15-заседание Международного сетевого института (МСИ) в сфере ПОД/ФТ.

На первом обсуждены вопросы проведения международной олимпиады по финансовой безопасности, создания сервисной научно-образовательной платформы олимпиады. Члены СРПФР поддержали идею о ежегодном проведении олимпиады среди школьников и студентов.

На заседании МСИ приняты к рассмотрению заявки на вступление в него новых вузов из России, Таджикистана и Кыргызстана. Также решено возложить функции организации и координации взаимодействия научных и образовательных организаций МСИ на Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Россия).-0-