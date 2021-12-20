Белорусские студенты победили в международном конкурсе "Палата арбитров"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенты победили в международном студенческом конкурсе по праву международной торговли и международному коммерческому арбитражу "Палата арбитров - 2021". Финальный раунд состоялся 17 декабря на базе Минской областной коллегии адвокатов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.
На первой позиции разместились студенты Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Команда юридического факультета БГУ заняла второе место. На третьем месте - будущие юристы из "МИТСО".
Всего в отборочных турах участвовало 27 команд из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.
Организаторами мероприятия выступили Комиссия ООН по праву международной торговли, Белорусский республиканский союз юристов, Международный арбитражный (третейский) суд "Палаты арбитров при Союзе юристов". Мероприятие проводилось впервые и было направлено на популяризацию международного коммерческого арбитража как альтернативного способа разрешения коммерческих споров, повышение уровня подготовки студентов юридических вузов и стимулирования их интереса к изучению международного частного права и коммерческого арбитража.-0-