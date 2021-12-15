Белорусские студенты станут участниками международного конкурса "Палата арбитров"

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ станут участниками международного студенческого конкурса по праву международной торговли и международному коммерческому арбитражу "Палата арбитров - 2021". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Предварительные раунды устных слушаний состоятся 16 декабря на юридическом факультете БГУ. На этот этап прошли 12 команд из БГУ, Витебского государственного университета им. П.М.Машерова, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, МИТСО, Санкт-Петербургского государственного университета, Всероссийской академии внешней торговли, Международного университета Ала-Тоо (Кыргызстан), Университета КАЗГЮУ им. М.C.Нарикбаева (Казахстан). БГУ представят четыре сборные юридического факультета.

Лучшие команды выступят 17 декабря в полуфинале на базе Учебного центра Минской областной коллегии адвокатов. В этот же день состоятся финальные дебаты между двумя сборными, которые выступят в роли истца и ответчика на смоделированном судебном заседании по вопросам международной торговли и коммерческого арбитража.

По итогам конкурса определят команду-победителя и лауреатов номинаций "Лучший меморандум истца", "Лучший меморандум ответчика" и "Лучший оратор".

Всего в отборочном письменном этапе участвовали 27 команд из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.

Организуют мероприятие БГУ, Комиссия ООН по праву международной торговли, Белорусский республиканский союз юристов, Международный арбитражный (третейский) суд "Палата арбитров при Союзе юристов". Мероприятие проводится впервые и направлено на популяризацию международного коммерческого арбитража как альтернативного способа разрешения коммерческих споров, улучшение подготовки студентов юридических вузов и стимулирование их интереса к международному частному праву и коммерческому арбитражу.-0-