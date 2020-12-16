Белорусские студотряды принимают эстафету патриотического проекта "Память сердца"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:22 Более 1 тыс. заявок подано на конкурс "Познай Беларусь" Общество
18:20 Коллегия ЕЭК впервые наложила штрафы за непредставление информации о нарушении правил конкуренции Экономика
18:15 Предприятия "Белгоспищепрома" выпустят около 1,7 млн сладких новогодних подарков Экономика
18:11 Народный студенческий драмтеатр БГУ "На балконе" запускает цикл спектаклей Культура
18:04 Могилевский противотуберкулезный диспансер получил на закупку СИЗ около Br16 тыс. Регионы
18:03 Доверяй, но оформляй, или Как не влипнуть в историю с продажей/покупкой авто - комментарий Общество
17:55 Студенты БГУ перевели легенды латиноязычных карт периода ВКЛ и Речи Посполитой Общество
17:52 Белорусские аграрии в этом году заготовили рекордное количество травяных кормов Экономика
17:47 Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т Экономика
17:35 Многофункциональный спортзал для медиков открыли в Островце Регионы
17:35 В Могилеве мужчина ударом по голове нанес незнакомой девушке тяжелую травму Происшествия
17:27 ИП в Беларуси могут разрешить не разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства Экономика
17:26 Команда Лицея БГУ победила в минском турнире юных физиков Общество
17:24 Сольный концерт Нины Шарубиной пройдет в Минске 18 декабря Афиша
17:18 Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в газовой сфере в 2021 году Экономика
17:17 "Кубок пятого канала" разыграют известные спортсмены и телеведущие 18 декабря Афиша
17:12 МТЗ в декабре поставит в Витебскую область рекордную партию тракторов Экономика
17:07 Ботанический сад приглашает на "Зимний новогодний праздник" Регионы
17:07 Русый проведет 17 декабря прямую телефонную линию Общество
17:06 Лесхозы Беларуси в этом сезоне планируют собрать более 1,2 тыс. т шишек Общество
17:01 Цена участка под многоэтажную застройку в Бресте выросла на торгах в четыре раза Регионы
16:59 Против устроивших беспорядки в Кишиневе фермеров возбуждены уголовные дела В мире
16:58 Белорусские студотряды принимают эстафету патриотического проекта "Память сердца" Общество
16:52 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре вырос на 2% Экономика
16:43 На БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG - Минэнерго Экономика
16:43 Новую погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной Регионы
16:42 В Киеве и Львове проходят акции протеста медиков, требующих повышения зарплаты В мире
16:40 Стратегия активного долголетия направлена на улучшение качества жизни пожилых людей Общество
16:33 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-ноябре сократились на 7,1% Экономика
16:32 Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре снизилось на 0,7% Экономика
Все новости
Все новости
Общество
16 декабря 2020, 16:58

Белорусские студотряды принимают эстафету патриотического проекта "Память сердца"

Фото из архива
Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители студотрядовского движения из всех регионов Беларуси примут 18 декабря участие в митинге-реквиеме "Память сердца" у монумента "Врата памяти" мемориального комплекса "Тростенец", сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Центрального комитета БРСМ, командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

С 18 декабря мы проводим трехдневный обучающий семинар "Школа подготовки руководителей трудовых проектов". Центральным мероприятием первого дня станет митинг-реквием в мемориальном комплексе "Тростенец", где в годы войны находился лагерь смерти, и где фашисты зверски замучили свыше 206 тыс. человек. Участники практикума возложат цветы к монументу "Врата памяти" и выложат у подножия мемориала из зажженных лампад композицию "Память сердца", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, гражданско-патриотическое воспитание заложено в основу студотрядовского движения, а проекты, направленные на сохранение исторической памяти, реализуются в рамках движения на постоянной основе. "Примером служит ежегодная акция "Их именами названы студенческие отряды", направленная на формирование нравственных ориентиров и патриотического отношения к героическому прошлому Беларуси среди участников студенческих отрядов. Только в этом году порядка 1520 отрядам были присвоены имена Героев Советского Союза или полных кавалеров Ордена Славы. Бойцы студотрядов собирали и изучали материалы об исторических личностях, проводили широкую информационную работу, рассказывали в местах дислокации отрядов о подвиге героев Великой Отечественной войны", - отметила командир РШСО.

Республиканский обучающий семинар "Школа подготовки руководителей трудовых проектов" состоится 18-20 декабря на базе Минского городского образовательно-оздоровительного центра "Лидер". Программа семинара включает ряд полезных практикумов и тренингов для получения необходимых знаний при организации трудовых проектов в 2021 году: "Лидерские качества", "Деловой менеджмент", "Основы трудового законодательства. Трудовые и гражданско-правовые отношения с нанимателями", "Пошаговая технология организации деятельности студенческих отрядов" с презентаций от первого сбора отряда до выезда к месту дислокации и его возвращения.

"Мы обязательно будем проводить исходное и финальное тестирование для того, чтобы узнать уровень знаний и навыки тех, кому доверяем организовывать наши трудовые проекты. Основа основ - тренинги на командообразование. Безусловно, программа школы не обойдется без коммуникативных интерактивов на сплочение и доверие. В этот раз обучение в школе пройдут четыре десятка будущих руководителей. Они будут разделены на отряды, и фактически весь практикум будут работать едиными командами, как в настоящем студенческом отряде", - подчеркнула Надежда Шаховская.

К слову, руководители трудовых проектов отвечают за целые коллективы и поэтому должны владеть знаниями нормативно-правовой базы и обладать определенными качествами - коммуникационными, организаторскими, стратегическими. "Это очень важный блок, мы его включили в программу и обязательно рассмотрим. На открытом микрофоне в режиме реального времени мы будем обсуждать пути совершенствования студотрядовского движения. Также уделим внимание студотрядовскому мерчу. В свое время нам удалось возродить его главный символ - бойцовку - символическую трудовую книжку бойца. По бойцовке можно определить, из какого молодой человек учреждения образования, когда и в каком отряде работал или продолжает трудиться, был ли он лучшим и так далее. На бойцовке размещаются все отличительные знаки движения - шевроны, значки, награды", - добавила командир РШСО.

Итоги работы каждого дня будут подводить на "Отрядной свече". "Это своеобразная рефлексия по пройденному материалу и обратная связь о том, что слушатели школы хотели бы рассмотреть на лекциях завтра", - заключила Надежда Шаховская.

Республиканский обучающий семинар "Школа подготовки руководителей трудовых проектов" будет организован с соблюдением всех санитарных норм, использованием масок, дезсредств и рециркуляторов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ ВОВ молодежь патриотизм семинар
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото Национального агентства по туризму Более 1 тыс. заявок подано на конкурс "Познай Беларусь"
Фото из архива Доверяй, но оформляй, или Как не влипнуть в историю с продажей/покупкой авто - комментарий
Фото из архива Студенты БГУ перевели легенды латиноязычных карт периода ВКЛ и Речи Посполитой
Фото из архива Команда Лицея БГУ победила в минском турнире юных физиков
Фото из архива Русый проведет 17 декабря прямую телефонную линию
Фото из архива Лесхозы Беларуси в этом сезоне планируют собрать более 1,2 тыс. т шишек
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения
Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т
Около 300 админпроцедур планируют перевести в электронный вид до конца 2022 года
Топ-новости
Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в газовой сфере в 2021 году
Палата представителей приняла в первом чтении законопроект о государственной службе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 1930
Игры Belatra теперь в онлайн-казино Parimatch
На БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG - Минэнерго
ИП в Беларуси могут разрешить не разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства
Доверяй, но оформляй, или Как не влипнуть в историю с продажей/покупкой авто - комментарий
ФПБ предлагает допмеры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары
КГК и Генпрокуратура проанализировали проблему падежа скота в сельхозорганизациях
Новую погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной
Предприятия "Белгоспищепрома" выпустят около 1,7 млн сладких новогодних подарков
Луцкий: при принятии решений на уровне министерства важна обратная связь с молодежью
Всебелорусское народное собрание играет особую роль в выработке социальной политики - мнение
Стратегия активного долголетия направлена на улучшение качества жизни пожилых людей
Орда: профсоюзы активно работают над предложениями к Всебелорусскому народному собранию
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.