Белорусские студотряды принимают эстафету патриотического проекта "Память сердца"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители студотрядовского движения из всех регионов Беларуси примут 18 декабря участие в митинге-реквиеме "Память сердца" у монумента "Врата памяти" мемориального комплекса "Тростенец", сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Центрального комитета БРСМ, командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

С 18 декабря мы проводим трехдневный обучающий семинар "Школа подготовки руководителей трудовых проектов". Центральным мероприятием первого дня станет митинг-реквием в мемориальном комплексе "Тростенец", где в годы войны находился лагерь смерти, и где фашисты зверски замучили свыше 206 тыс. человек. Участники практикума возложат цветы к монументу "Врата памяти" и выложат у подножия мемориала из зажженных лампад композицию "Память сердца", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, гражданско-патриотическое воспитание заложено в основу студотрядовского движения, а проекты, направленные на сохранение исторической памяти, реализуются в рамках движения на постоянной основе. "Примером служит ежегодная акция "Их именами названы студенческие отряды", направленная на формирование нравственных ориентиров и патриотического отношения к героическому прошлому Беларуси среди участников студенческих отрядов. Только в этом году порядка 1520 отрядам были присвоены имена Героев Советского Союза или полных кавалеров Ордена Славы. Бойцы студотрядов собирали и изучали материалы об исторических личностях, проводили широкую информационную работу, рассказывали в местах дислокации отрядов о подвиге героев Великой Отечественной войны", - отметила командир РШСО.

Республиканский обучающий семинар "Школа подготовки руководителей трудовых проектов" состоится 18-20 декабря на базе Минского городского образовательно-оздоровительного центра "Лидер". Программа семинара включает ряд полезных практикумов и тренингов для получения необходимых знаний при организации трудовых проектов в 2021 году: "Лидерские качества", "Деловой менеджмент", "Основы трудового законодательства. Трудовые и гражданско-правовые отношения с нанимателями", "Пошаговая технология организации деятельности студенческих отрядов" с презентаций от первого сбора отряда до выезда к месту дислокации и его возвращения.

"Мы обязательно будем проводить исходное и финальное тестирование для того, чтобы узнать уровень знаний и навыки тех, кому доверяем организовывать наши трудовые проекты. Основа основ - тренинги на командообразование. Безусловно, программа школы не обойдется без коммуникативных интерактивов на сплочение и доверие. В этот раз обучение в школе пройдут четыре десятка будущих руководителей. Они будут разделены на отряды, и фактически весь практикум будут работать едиными командами, как в настоящем студенческом отряде", - подчеркнула Надежда Шаховская.

К слову, руководители трудовых проектов отвечают за целые коллективы и поэтому должны владеть знаниями нормативно-правовой базы и обладать определенными качествами - коммуникационными, организаторскими, стратегическими. "Это очень важный блок, мы его включили в программу и обязательно рассмотрим. На открытом микрофоне в режиме реального времени мы будем обсуждать пути совершенствования студотрядовского движения. Также уделим внимание студотрядовскому мерчу. В свое время нам удалось возродить его главный символ - бойцовку - символическую трудовую книжку бойца. По бойцовке можно определить, из какого молодой человек учреждения образования, когда и в каком отряде работал или продолжает трудиться, был ли он лучшим и так далее. На бойцовке размещаются все отличительные знаки движения - шевроны, значки, награды", - добавила командир РШСО.

Итоги работы каждого дня будут подводить на "Отрядной свече". "Это своеобразная рефлексия по пройденному материалу и обратная связь о том, что слушатели школы хотели бы рассмотреть на лекциях завтра", - заключила Надежда Шаховская.

Республиканский обучающий семинар "Школа подготовки руководителей трудовых проектов" будет организован с соблюдением всех санитарных норм, использованием масок, дезсредств и рециркуляторов.-0-