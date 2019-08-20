Белорусские суды с 1 января переходят на полную аудио- и видеозапись судебных процессов

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские суды с 1 января 2020 года переходят на полную аудио- и видеозапись судебных процессов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало после совещания главы государства с правоохранительным блоком, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы с 1 января переходим на полную аудио- и видеозапись судебных процессов. Тогда, я думаю, многие проблемы, которые существуют сегодня в части оценки, демонстрации доказательств, будут сняты", - сказал Валентин Сукало.
Постепенно протоколы на бумажных носителях будут уходить в прошлое, все показания будут дословно зафиксированы, а значит, у сторон не будет возникать по ним замечаний и споров. "И сами процессы будут проходить совершенно в другом режиме - режиме уважения к закону. Это будет дополнительный стимул для четкого проведения судебных процессов", - добавил председатель Верховного суда.-0-
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