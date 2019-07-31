Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок" на военно-патриотическую смену СГ

31 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Военно-патриотическая смена "Отечества достойные сыны" для учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Союзного государства пройдет с 9 по 29 августа во Всероссийском детском центре "Орленок", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Участниками смены станут 381 учащийся суворовских военных и кадетских училищ из разных областей и регионов Беларуси и России. Ее торжественное открытие состоится 11 августа: суворовцы и кадеты пройдут торжественным маршем и поднимут над лагерем государственные флаги Беларуси и России. Запланированы конкурс строя и песни "В строю застыли флаги", спортивные и развлекательные мероприятиях. С приветствием от союзных депутатов на церемонии открытия военно-патриотической смены выступит председатель Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности Валерий Гайдукевич.

17 августа в "Орленке" пройдет День Союзного государства. Его программа предполагает проведение праздничной линейки, выставки-презентации своих корпусов и училищ, военно-технической игры "Наследники Победы" и тематического вечера "Россия и Беларусь в Союзном государстве".

28 августа состоится торжественная церемония закрытия смены. Гостем мероприятия станет член Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Петр Атрощенко, который примет участие в подведении итогов смены и награждении ее участников.

"Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Союзного государства проводится ежегодно с 2007 года по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России, - напомнили в пресс-службе. - Ее цель - содействие формированию гражданской позиции и патриотических чувств у молодежи Союзного государства, укрепление уважительного отношения к истории братских народов Беларуси и России, обмен опытом среди учащихся профильных заведений. Программой смены предусмотрено проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального, творческого и лидерского потенциала подростков, а также на формирование культуры здорового образа жизни. В 2019 году на организацию и проведение мероприятия из бюджета Союзного государства было выделено более 26 млн российских рублей".-0-