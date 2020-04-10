Белорусские таможенники ежедневно оформляют свыше 3,7 тыс. т товаров первой необходимости

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно белорусские таможенники оформляют свыше 3,7 тыс. т товаров первой необходимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Белорусские таможенники в первоочередном порядке ежесуточно оформляют свыше 3,7 т товаров первой необходимости - продуктов питания и товаров медицинского назначения. Это составляет 250 автопоездов, - подчеркнули в комитете. - Из них 60% следуют транзитом через территорию Беларуси в Россию, а 40% оформляются для внутреннего потребления".

Как отметили в ГТК, по поручению Президента таможенные органы создали все необходимые условия для беспрепятственного и быстрого следования через белорусский участок границы товаров первой необходимости, в том числе проходящих транзитом через Беларусь.-0-