Белорусские таможенники каждый час оформляют около 250 грузовиков и 670 легковушек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники каждый час оформляют около 250 грузовиков и 670 легковых автомобилей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Всего в первом полугодии 2019 года через таможенную границу ЕАЭС проследовало более 4 млн транспортных средств: около 1,1 млн грузовых, порядка 3 млн легковых, около 100 тыс. автобусов. Количество перемещаемых железнодорожных составов возросло на 5,7% и составило 45 тыс.

"Информатизация деятельности белорусской таможни, переход на автоматизацию таможенных операций, введение принципа одного окна, совершенствование базы технических средств таможенного контроля, а также инфраструктуры пунктов пропуска позволяют таможенникам эффективно работать в условиях постоянно растущих транспортных и товаропотоков", - отметили в ГТК.-0-