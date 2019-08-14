Белорусские таможенники оформляют партию экспортных товаров при удаленном выпуске не более пяти минут

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по удаленному выпуску экспорта субъекты хозяйствования признают успешным: время оформления каждой партии товара в таком режиме не превышает пяти минут, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Эксперимент белорусской таможни по удаленному выпуску экспорта стартовал в апреле нынешнего года. В нем уже принимают участие 90 белорусских субъектов хозяйствования - экспортеры Брестского, Гродненского и Минского регионов. Он проводится на базе Могилевской таможни. Суть эксперимента в том, что регистрацию деклараций на товары осуществляют могилевские таможенники в ведомственном пункте таможенного оформления, а таможенный контроль в отношении этих товаров проводится в регионе деятельности другой таможни. Подобным образом уже оформлено более 8 тыс. экспортных деклараций, среднее время выпуска каждой партии товаров составляет не более пяти минут.

"Применение удаленного выпуска товаров позволяет эффективнее использовать ресурсы, перераспределяя объемы оформляемых товаров от более загруженных структурных подразделений к менее загруженным, способствует сокращению как временных, так и финансовых затрат субъектов хозяйствования", - отметили в ГТК.-0-