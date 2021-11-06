С начала года пресечено 460 попыток незаконно ввезти из Литвы в Беларусь транспорт и автозапчасти

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 460 случаев незаконного перемещения через белорусско-литовскую границу транспорта и автозапчастей пресекли таможенники в этом году. Это половина из всех выявленных на таможенной границе подобных случаев, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Самыми популярными нарушениями при незаконном перемещении такого рода товаров, а со стороны Литвы они встречаются ежесуточно, являются изменение идентификационных номеров, придание одним товарам вида других, когда автомобили в разобранном виде маскируются под запасные части, а также недекларирование и занижение стоимости. Так нарушители пытаются сэкономить на уплате таможенных платежей либо вовсе избежать их и в последующем незаконно использовать транспортные средства на территории ЕАЭС", - отметили в ГТК.

В частности, гродненские таможенники выявили такое нарушение: пять легковых автомобилей перемещались из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог" в разобранном виде, в документах же товар был представлен как бывшие в употреблении запчасти. Перевозчиком выступала фирма из Казахстана. Экспертиза подтвердила: перемещаемые б/у запчасти - это разобранные легковые автомобили. Стоимость предметов административного правонарушения, а это два авто Honda, Toyota Avensis, Audi A6 и Subaru 2, устанавливается. Гродненская региональная таможня рассматривает вопрос о начале административного процесса в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП.

Минские таможенники в пункте таможенного оформления "Великий Камень" пресекли незаконное перемещение из Литвы грузовика Volvo. "По товаросопроводительным документам, в адрес фирмы-получателя в Кыргызстане следовали бывшие в употреблении запчасти к грузовым автомобилям. Что на самом деле находится в грузовике, таможенники установили во время досмотра: это кабина автомобиля, шасси со всеми необходимыми комплектующими (двигатель, коробка передач и другое), которые фактически являются разобранным грузовым автомобилем Volvo, аккуратно распиленным на две части", - пояснили в комитете.

Назначена экспертиза товара. Минская региональная таможня проводит проверку по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.5 КоАП (представление недостоверных сведений о товарах).-0-