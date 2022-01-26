26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в 2021 году изъяли 5,5 тыс. боеприпасов и 682 кг наркотиков и психотропов на границе. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошедшем году таможенные органы выявили 28,7 тыс. административных правонарушений и 279 преступлений. При незаконном перемещении через границу изъято 258 единиц оружия и составных частей к нему, 490 единиц холодного оружия, 5,5 тыс. боеприпасов, 689 предметов, представляющих культурную ценность, более 1 тыс. средств связи и аппаратуры для негласного получения информации, предметов экстремистского характера", - рассказал Владимир Орловский.

Кроме того, в 2021 году таможенники выявили 532 факта незаконного перемещения через границу наркотических средств и психотропных веществ, изъято 682 кг. По таким фактам возбуждено 144 уголовных дела.-0-

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