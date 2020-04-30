Белорусские таможенники в I квартале оформляли 89% партий транзитных товаров в течение 10 минут

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2020 года 89% партий товаров, которые подвергались процедуре таможенного транзита, белорусские таможенники оформляли в течение 10 минут. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Бесконтактные технологии работы позволяют сократить время таможенных операций. В первом квартале 89% партий товаров, которые подвергались процедуре таможенного транзита, белорусские таможенники оформляли в течение 10 минут. Такой показатель превысил критерий, установленный в Стратегии развития таможенной службы на 2016-2020 годы, практически на 5%", - подчеркнули в ГТК.

Сокращать время совершения таможенных формальностей и улучшать бесконтактный метод оформления помогает выпуск товаров в автоматическом режиме. Как отметили в комитете, Беларусь первой из государств - членов ЕАЭС реализовала пилотные проекты по автоматическому выпуску товаров в экспорте, импорте и транзите. В первом квартале 2020 года доля следующих в страну транзитных товаров, выпущенных в автомате, в отношении которых не применяются запреты и ограничения, достигла 11,5%. На начало эксперимента в 2016 году этот показатель составлял около 1%.-0-