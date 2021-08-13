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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино. Здесь пройдет один из самых популярных конкурсов #АРМИ2021 - "Танковый биатлон". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.Для участия в соревнованиях прибыли четыре танка Т-72Б3. Все они прошли модернизацию около двух лет назад. На таких же боевых машинах будут выступать и другие команды.На данный момент участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 20 государств. 16 августа команды проведут жеребьевку и приступят к индивидуальной подготовке техники к выступлению на конкурсе."В столь значимых соревнованиях, как "Танковый биатлон" мы принимаем участие уже в седьмой раз, - рассказал глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон" генерал-майор Андрей Некрашевич. - Наша команда обновилась более чем на 50%. Белорусские танкисты прошли все этапы подготовки на территории нашей страны и готовы, как и прежде, достойно состязаться с лучшими командами мира. Нашими главными соперниками по-прежнему остаются танкисты из российской и китайской команд. Также не уступает в мастерстве команда Казахстана. Значительно повысили свой уровень танкисты из Азербайджана и Узбекистана. Именно с этими командами борьба будет самой напряженной. С каждым годом уровень подготовки всех команд растет, и это яркое доказательство того, что эти игры проводятся не для какого-то яркого шоу, а для повышения мастерства танкистов всех стран".-0-