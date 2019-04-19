Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени малышу

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени 9-месячному ребенку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, отвечая на вопрос о международном сотрудничестве.

"Я прилетел в воскресенье (14 апреля. - Прим. БЕЛТА). Мы с командой выполняли операцию по трансплантации печени 9-месячному ребенку в Казахстане, в Астане. Операция была проведена в субботу", - сказал Олег Руммо.

В Грузии сегодня проходит операция по пересадке почки от одного взрослого родственника другому. На 20 апреля запланирована еще одна операция.

"В ближайшие две недели мы планируем съездить в Армению. У наших армянских коллег также есть планы по внедрению трансплантации печени от живых доноров маленьким детям. Они уже были у нас во время ознакомительного визита, на учебе. Мы думаем, что со временем это может превратиться в долгосрочное сотрудничество", - сказал директор центра.

Олег Руммо отметил, что в Беларуси трансплантология развивается достаточно динамично. "Многое удалось сделать за последние годы, прежде всего благодаря помощи и поддержке главы государства", - сказал он.-0-