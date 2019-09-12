Белорусские травматологи применили новый метод хирургического лечения перелома голени

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские травматологи впервые применили новую технологию хирургического лечения перелома в области верхней трети голени, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий лабораторией травматологии взрослого возраста РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Ситник.

Первую помощь 56-летнему пациенту, который в результате ДТП получил множественную травму, оказали в районной больнице. Затем его перевели в РНПЦ травматологии и ортопедии, где во время операции собрали фрагменты сломанной кости и зафиксировали ее. Особенностью выполненного вмешательства стала установка в костномозговой канал интрамедуллярного стержня в положении разгибания в коленном суставе.

Как пояснил Александр Ситник, фиксирующие стержни при операциях на голени обычно вводят в положении сгибания колена на 90 и более градусов, то есть когда человек находится на операционном столе, свесив ногу. "Перелом, который мы лечили, близок к коленному суставу. Проблема в том, что эта локализация для интрамедуллярного остеосинтеза (оперативного введения фиксатора кости непосредственно в зону перелома. - Прим. БЕЛТА) представляет сложность. Технически непросто вправить перелом, зафиксировать костные отломки в правильном положении и установить стержень через стандартный хирургический доступ при согнутом колене, - сказал заведующий лабораторией. - Новый метод решает эту проблему. Отломки вправляются фактически за счет положения ноги, а стержень при этом вводится через другую точку, которая расположена над надколенником".

Такое положение значительно облегчает сопоставление сломанных фрагментов кости и позволяет избежать сложностей, связанных с традиционной укладкой со сгибанием в коленном суставе более 90 градусов.

Операция по новой технологии выполнена всего за 40 минут, благодаря чему у медиков остались силы и время зафиксировать другие четыре перелома на этой же конечности. "Ранее только один этот перелом мог требовать нескольких часов напряженной работы. Теперь процесс вправления отломков стал гораздо легче и быстрее", - отметил Александр Ситник. Более того, во время операции было сделано меньше рентгеновских снимков.

Применение метода стало возможно после приобретения центром нового оборудования для интрамедуллярного остеосинтеза.

При этом традиционные методики не теряют актуальности при лечении переломов средней и нижней трети голени, с которыми и так успешно справляются.

Пациент переведен в нейрохирургическое отделение и готовится к операции на позвоночнике. Кроме того, у него сломана еще одна нога, которую прооперируют позднее.-0-