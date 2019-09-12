12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские учащиеся стали призерами XIII Международной олимпиады по наукам о Земле (IESO 2019), которая завершилась в южнокорейском городе Тэгу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Белорусские учащиеся приняли участие в этом престижном международном соревновании после многолетнего перерыва и привезли домой сразу две награды - золотую и бронзовую. Золото в групповом практическом туре завоевал учащийся 9-го класса гимназии №2 Витебска Дмитрий Михасько. Бронзы в индивидуальном зачете удостоен учащийся 9-го класса гимназии №1 Бреста Денис Рабчук.

Фото Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси

Перед участниками олимпиады стояли задачи определения минералов и горных пород, идентификации опасных геолого-геоморфологических процессов, вопросы, связанные с изменением климата, береговыми процессами, качеством водных ресурсов, загрязнением мирового океана, почвенного покрова и биосферы. Официальный язык олимпиады - английский.

Подготовка национальной сборной к олимпиаде по наукам о Земле велась сотрудниками факультетов географии и геоинформатики и международных отношений БГУ, а также филиала "Институт геологии" государственного предприятия "НПЦ по геологии".

В олимпиаде участвовали более 160 школьников из 43 стран.-0-