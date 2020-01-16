Белорусские учащиеся завоевали 23 медали на олимпиаде в Казахстане

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 16 января 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:55 Митрополит Павел совершит 18 января всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Общество
18:28 Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ Общество
18:18 Первое заседание Межгоссовета по космосу стран СНГ пройдет в Минске Общество
18:12 Спецпредставитель ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе усилить противоминную деятельность Политика
18:08 Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, одержав третью победу подряд Спорт
17:54 Белорусские учащиеся завоевали 23 медали на олимпиаде в Казахстане Общество
17:42 Депутаты должны активно участвовать в решении важнейших задач развития страны - Кочанова Общество
17:35 Наниматели из числа физлиц больше не будут заполнять трудовые книжки своих работников Общество
17:29 Около 300 новых разработок представят в НАН ко Дню науки Общество
17:19 Депутат: на встречах с трудовыми коллективами звучат дельные предложения Регионы
17:04 ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% Экономика
17:00 БЖД в 2019 году увеличила объем контейнерных перевозок на 15% Экономика
16:59 Ливни помогают бороться с лесными пожарами в Австралии В мире
16:56 В авиакатастрофе в Германии погибли двое человек В мире
16:49 Маркевич взял на контроль ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке Регионы
16:43 ФОТОФАКТ: Закаты над Беларусью Калейдоскоп
16:32 Путин назначил Мишустина председателем правительства России В мире
16:28 Каллаур: монетарная и финансовая стабильность - фундамент долгосрочного экономического роста Экономика
16:14 Белорусский стенд представлен на крупнейшей турвыставке Северной Европы в Хельсинки Общество
16:06 Белорусские конькобежцы заняли 4-е места в масс-стартах на юношеской Олимпиаде Спорт
16:02 "Великий камень" предоставляет широкие возможности для развития латвийского бизнеса - Ярошенко Экономика
16:00 Заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске Политика
15:43 ФОТОФАКТ: В Гомельской области зацвели персики Регионы
15:34 В Беларуси обновлена база земельного налога в 2020 году Экономика
15:29 Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России В мире
15:22 Русый: задача исполнительной власти - создать условия для реализации потенциала человека Регионы
15:20 В Могилеве безработным предлагают освоить востребованные на рынке труда профессии Регионы
15:15 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал пятым на 11-м этапе "Дакара", оставшись на 3-м месте общего зачета Спорт
15:04 Перед окунанием в воду на Крещение рекомендуется проконсультироваться у врача Общество
15:01 Зима в Беларуси: зеленые клумбы и дождь. Как это было раньше? Общество
Все новости
Все новости
Общество
16 января 2020, 17:54

Белорусские учащиеся завоевали 23 медали на олимпиаде в Казахстане

Фото Министерства образования
Фото Министерства образования

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XVI Международной Жаутыковской олимпиаде белорусские учащиеся завоевали 23 медали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

"Всего в XVI Международной Жаутыковской олимпиаде приняли участие 622 учащихся в составе 84 команд из 20 стран мира: Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Норвегии, ОАЭ, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Швеции. Беларусь представляли 26 учащихся, завоевавших во время соревнований 23 медали: 6 золотых, 6 серебряных, 11 бронзовых", - рассказали в пресс-центре.

Золотых медалей удостоены Ярослав Борисов (11-й класс, гимназия №8 Витебска), Андрей Костяной (10-й класс, гимназия №51 Гомеля), Станислав Дамасевич (10-й класс, Центр юных пожарных Мозыря), Андрей Мищенко (11-й класс, Центр юных пожарных Мозыря), Сергей Процкий и Павел Санкин (оба - 11-й класс, лицей БГУ).

Серебряные медали завоевали Григорий Бараболя и Егор Кучар (оба - 11-й класс, Центр юных пожарных Мозыря), Константин Сегодник (11-й класс, гимназия №8 Витебска), Дмитрий Горовой (10-й класс, лицей БГУ), Роман Свистунов и Арсений Холод (оба - 11-й класс, лицей БГУ).

Бронзовыми медалями награждены Виктор Маковский, Николай Юдин, Андрей Далецкий (все - 11-й класс, гимназия №2 Витебска), Алексей Ульянов (11-й класс, гимназия №8 Витебска), Константин Смирнов (10-й класс, гимназия №1 Витебска имени Ж.И.Алферова), Алексей Бруек (11-й класс, гимназия №51 Гомеля), Владислав Максимчук (10-й класс, лицей БГУ), Александр Мазаник, Анастасия Стовбчатая, Никита Хомич и Даниил Юршевич (все - 11-й класс, лицей БГУ).

В состав международного жюри вошли ученые и преподаватели из Беларуси, Казахстана, Болгарии, Армении, Грузии, Узбекистана, России. Жаутыковская олимпиада школьников по математике, физике и информатике проводится ежегодно под эгидой Министерства образования и науки Казахстана. В этом году она проходила с 8 по 14 января на базе Республиканской физико-математической школы города Алматы. В интеллектуальных состязаниях принимали участие команды из разных стран, состоящие не более чем из десяти победителей заключительного этапа национальной олимпиады по соответствующему предмету. Согласно условиям, результаты двух туров олимпиады суммируются в личный зачет по каждому предмету, а рейтинг команды определяется суммой индивидуальных результатов участников.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Казахстан Министерство образования образование
Новости рубрики Общество
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Фото из архива Митрополит Павел совершит 18 января всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе
Станислав Зась. Фото ОДКБ Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ
Фото из архива Первое заседание Межгоссовета по космосу стран СНГ пройдет в Минске
Во время встречи Депутаты должны активно участвовать в решении важнейших задач развития страны - Кочанова
Фото из архива Наниматели из числа физлиц больше не будут заполнять трудовые книжки своих работников
Фото из архива Около 300 новых разработок представят в НАН ко Дню науки
Главное
Александр Лукашенко и Кришьянис Кариньш во время встречи Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией
Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза - Румас
Каллаур: монетарная и финансовая стабильность - фундамент долгосрочного экономического роста
Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях
Топ-новости
Лукашенко ждут в Латвии с визитом
Депутаты должны активно участвовать в решении важнейших задач развития страны - Кочанова
Кариньш подтверждает возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты
Зима в Беларуси: зеленые клумбы и дождь. Как это было раньше?
Белорусские ученые разработали первый в мире круглогодично работающий атмосферный лидар
"Александрия": продажи нового дома начнутся 20 января
Русый: задача исполнительной власти - создать условия для реализации потенциала человека
Наниматели из числа физлиц больше не будут заполнять трудовые книжки своих работников
Митрополит Павел совершит 18 января всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе
ФОТОФАКТ: Закаты над Беларусью
Маркевич взял на контроль ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке
Определены даты бесплатных консультаций адвокатами
Путин назначил Мишустина председателем правительства России
В Беларуси обновлена база земельного налога в 2020 году
ФОТОФАКТ: В Гомельской области зацвели персики
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.