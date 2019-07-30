Белорусские учащиеся завоевали четыре медали на международной химической олимпиаде

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники белорусской команды завоевали две серебряные и две бронзовые медали на 51-й Международной химической олимпиаде, которая проходила с 21 по 29 июля в Париже. Такая информация размещена на сайте Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

В интеллектуальном состязании участвовали 270 учащихся старших классов из 80 стран мира. Сборная команда Беларуси была представлена четырьмя участниками, которые стали победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по химии в 2018/2019 учебном году.

По итогам олимпиады серебро привезли выпускник гимназии №50 Минска Максим Сысоенков и выпускник лицея БГУ Евгений Малич. Бронзовые медали на счету выпускника лицея БГУ Олега Короткова и выпускника гимназия №10 Молодечно Ивана Мамчица. Руководителями команды выступили Виктор Хвалюк и Денис Шклярук из БГУ.

Международная химическая олимпиада (IСhO) - ежегодное интеллектуальное соревнование среди учащихся разных стран в знании химии. Олимпиада состоит из двух туров: теоретического и практического (по 5 часов каждый), которые проводятся в разные дни. -0-