Белорусские участники презентовали проект "Футбол для дружбы" на выставке "СМІ ў Беларусі"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники, ставшие победителями отборочных туров для участия в международной детской социальной программе "Футбол для дружбы", провели презентацию проекта на Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", сообщили БЕЛТА в "АГТ-Медиа".

В седьмом сезоне программы "Футбол для дружбы" Беларусь представят четыре юных футболиста: София Метельская и Яна Сташкова, воспитанницы футбольного клуба Minsk Ladies; Анна Годинская и Мелана Суровцева, воспитанницы ФК "Минск". Во время отборочных испытаний также был определен юный тренер, который представит Беларусь на финальных мероприятиях в Мадриде. И в этом статусе на проект отправится Мелана Суровцева, которая будет выступать как футболист и как тренер. В качестве взрослого тренера на проекте Беларусь представит Евгений Шпаков.

Отборочные испытания для желающих принять участие в программе "Футбол для дружбы" прошли на полях Белорусской федерации футбола. Девочки демонстрировали как свое индивидуальное умение играть в футбол, так и слаженную командную игру. Одним из этапов отбора стало интервью участниц на английском языке, во время которого они рассказали, почему любят играть в футбол, на какой позиции выступают, какая у них любимая команда и любимый игрок.

Юные участники проекта рассказали посетителям выставки "СМІ ў Беларусі" о проекте и своей роли в нем. В начале мероприятия по традиции состоялся обмен браслетами, состоящими из переплетения нитей синего и зеленого цветов. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая - футбольное поле, доступное каждому.

"Для ребят поездка станет настоящим спортивным приключением, которое сможет вдохновить их на многие месяцы плодотворной работы. Это отличная возможность увидеть своих кумиров, посмотреть на их игру, стиль, волнения и эмоции. Я уверен, после проекта они навсегда запомнят, что футбол - не просто игра, а целая культура, которая объединяет людей вне зависимости от страны, традиций, языка и по-настоящему показывает, что такое дружба", - отметил заместитель министра информации Павел Легкий, общаясь с белорусскими участниками проекта на выставке "СМІ ў Беларусі".

Кроме того, посетители детской площадки выставки смогли посоревноваться в мастерстве с юными футболистами проекта, научиться владеть мячом, а также получить памятные призы.

В "АГТ-Медиа" рассказали, что белорусские участники международной детской социальной программы 25 апреля провели "Открытый урок футбола и дружбы". Он прошел в Академии футбола, где к ним присоединились министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов. Во время урока юные послы активно обсуждали с участниками миссию проекта, роль спорта и важнейших человеческих ценностей, делились рассказом о том, почему они любят футбол, что их мотивирует для достижения побед, о своих целях и планах в главной игре их жизни.

Международный день Футбола и Дружбы учрежден в 2014 году как часть международной социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", в которую вовлечены юные участники из разных стран и регионов мира. Помимо всемирного урока, в этот день традиционно проводятся дружеские матчи, мастер-классы и воркшопы, встречи со звездами футбола, обмен браслетами дружбы среди детей-участников и знаменитых представителей спортивных и общественных организаций и деятелей культуры. В текущем году в рамках Международного дня Футбола и Дружбы прошло более 200 мероприятий, в которых приняли участие 40 тыс. участников.-0-

Фото "АГТ-Медиа"