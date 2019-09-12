Белорусские ученые готовы работать под нужды спорта высоких достижений - НАН

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые готовы работать под нужды спорта высоких достижений, сообщила журналистам заведующая отделом лекарственных веществ Института физико-органической химии НАН Беларуси доктор химических наук, профессор Зоя Куваева, передает корреспондент БЕЛТА.

Институт занимается разработкой и производством лекарственных средств, биологически активных добавок и спортивного питания. "У нас уже имеется 13 БАДов и 8 позиций спортивного питания, - рассказала Зоя Куваева. - Мы готовы сотрудничать с тренерами и спортсменами. У нас мобильное производство, и мы готовы работать под нужды спорта высоких достижений".

Рынок спортивного питания огромный. Вместе с тем такой продукт требует особого внимания, так как оказывает специфическое влияние на организм человека. Приобретая его, нужно в первую очередь быть уверенным в производителе. "К нам обращаются многие федерации и спортсмены, у нас действительно много наработок в этом направлении. И мы готовы двигаться дальше, поскольку питание должно помогать спортсменам восполнять необходимые вещества в организме", - отметила профессор.-0-