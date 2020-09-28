Белорусские ученые-историки продолжают исследовать события Великой Отечественной войны - Гусаков

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые-историки продолжают исследовать события Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков во время заседания секции "Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне - основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности" на полях VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно обеспечить объективное освещение Великой Победы советского народа и сохранение памяти об этом самоотверженном героическом подвиге. В Беларуси под началом Национальной академии наук уделяют большое внимание исследованию тех исторических событий, опубликовано множество научных работ. Подготовлено учебное пособие "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)", - сказал Владимир Гусаков.

Ученые Института истории НАН издали знаковую работу "Созвездие героев земли белорусской", в которой собраны все сведения о Героях Советского Союза - белорусах либо уроженцах Беларуси. Кроме того, НАН запустила всебелорусскую акцию "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!"

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.-0-