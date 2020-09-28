Белорусские ученые-историки продолжают исследовать события Великой Отечественной войны - Гусаков

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 28 сентября 2020
Минск Облачно с прояснениями +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:22 Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью Экономика
15:20 НЦСИ отпразднует пятилетие открытием тематической экспозиции Культура
15:14 В России закрыли на карантин из-за гриппа 111 школ В мире
15:11 Япония озабочена возможной нехваткой в будущем медперсонала В мире
14:55 МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта Политика
14:50 Бреннан Менелл из минского "Динамо" признан лучшим защитником недели в КХЛ Спорт
14:47 Стали известны победители Кубка Беларуси - 2020 по каратэ в Минске Спорт
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с COVID-19 Общество
14:41 В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту - пострадала подросток Происшествия
14:40 Мы в ответе за тех, кого приютили: как в Минске отметят Всемирный день защиты животных Афиша
14:36 Могилевчанин выращивал дома марихуану Происшествия
14:29 На Форуме регионов предложили увеличить квоты для белорусских студентов в вузах России Общество
14:23 РФПИ поставит в октябре вакцину "Спутник V" в Беларусь для клинических исследований Общество
14:20 Более 280 гаджетов с синтезатором речи закупили для незрячих Витебской области Регионы
14:12 Белорусские ученые-историки продолжают исследовать события Великой Отечественной войны - Гусаков Общество
13:55 Груз ответственности за сохранение памяти о войне лежит в первую очередь на молодежи - Лискович Общество
13:45 В Гродненской области стартовала декада "Золотой возраст", приуроченная к Дню пожилых людей Регионы
13:40 Глава Исполкома СНГ призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе В мире
13:32 Крупную партию марихуаны обнаружили в квартире гомельчанина Происшествия
13:29 Словенские арбитры рассудят матч брестского "Динамо" и "Лудогорца" в плей-офф ЛЕ Спорт
13:29 Беларусь и Россия намерены усилить роль патриотического воспитания в обществе - ученый Общество
13:24 В Могилеве при пожаре спасли семью Происшествия
13:14 Доллар и евро на торгах 28 сентября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:08 Два человека погибли в аварии в Бобруйском районе Происшествия
13:06 Витебчанин хранил дома 17,4 тыс. боевых патронов Происшествия
13:01 В Праге прошла демонстрация протеста против коронавирусных ограничений В мире
13:01 Беларусь готова поставлять технику в Псковскую область и сотрудничать в аграрном секторе - Головченко Экономика
13:01 От технологий до поставки продукции - гомельские и российские вузы расширяют сотрудничество Регионы
12:59 МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 27 сентября задержаны более 350 человек Происшествия
12:55 ФОТОФАКТ: Осенний урожай в древней деревне на востоке Китая Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Общество
28 сентября 2020, 14:12

Белорусские ученые-историки продолжают исследовать события Великой Отечественной войны - Гусаков

Выступает Владимир Гусаков
Выступает Владимир Гусаков
Новости темы "VII Форум регионов Беларуси и России"
На Форуме регионов предложили увеличить квоты для белорусских студентов в вузах России
Груз ответственности за сохранение памяти о войне лежит в первую очередь на молодежи - Лискович

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые-историки продолжают исследовать события Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков во время заседания секции "Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне - основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности" на полях VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно обеспечить объективное освещение Великой Победы советского народа и сохранение памяти об этом самоотверженном героическом подвиге. В Беларуси под началом Национальной академии наук уделяют большое внимание исследованию тех исторических событий, опубликовано множество научных работ. Подготовлено учебное пособие "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)", - сказал Владимир Гусаков.

Ученые Института истории НАН издали знаковую работу "Созвездие героев земли белорусской", в которой собраны все сведения о Героях Советского Союза - белорусах либо уроженцах Беларуси. Кроме того, НАН запустила всебелорусскую акцию "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!"

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ история образование патриотизм регионы России ученые форумы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с COVID-19
Фото из архива На Форуме регионов предложили увеличить квоты для белорусских студентов в вузах России
Фото из архива РФПИ поставит в октябре вакцину "Спутник V" в Беларусь для клинических исследований
Виктор Лискович Груз ответственности за сохранение памяти о войне лежит в первую очередь на молодежи - Лискович
Вадим Лакиза. Фото из архива Беларусь и Россия намерены усилить роль патриотического воспитания в обществе - ученый
Фото из архива "Белавиа" временно отменила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
Главное
Во время встречи "В свое время губернаторы спасли союз" - Беларусь и Россия активизируют региональное сотрудничество
Лукашенко видит потенциал для увеличения товарооборота с Омской областью России до $100 млн
VII Форум регионов Беларуси и России стартовал в Минске
Готовые квартиры в "Волне" – смотрите, выбирайте и покупайте! Рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99%!
Топ-новости
Беларусь готова поставлять технику в Псковскую область и сотрудничать в аграрном секторе - Головченко
Рапота предлагает с учетом запуска БелАЭС проработать в СГ крупные энергоемкие проекты
Мясное мороженое и сухие смеси: НАН представит 240 новых разработок на "Белагро"
РФПИ поставит в октябре вакцину "Спутник V" в Беларусь для клинических исследований
В Беларуси утверждены нормы расходов на ЖКУ на 2021-2023 годы
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 27 сентября задержаны более 350 человек
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с COVID-19
В Беларуси планируют наладить поставки мелкофасованного рапсового масла
Выигрыш в лотерею и лжепокупатель - милиция рассказала об уловках мошенников в интернете
Сентябрь оказался на 2-3 градуса теплее обычного - Белгидромет
Беларусь сможет поставлять через порты России около 4-6 млн т нефтепродуктов - Новак
Белорусский боксер Михаил Долголевец выиграл титул IBF Eurasia
"Белавиа" временно отменила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
Северный актив "Белоруснефти" получил промышленный приток нефти на Метельном месторождении
Международные автобусы "Минсктранса" с 25 октября перейдут на зимнее расписание
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА VII Форум регионов Беларуси и России
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.