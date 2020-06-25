25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые изучают особенности иммунитета при COVID-19. Об этом шла речь во время заседания республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19 на тему "Оценка специфического гуморального и клеточного иммунитета при коронавирусной инфекции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

В заседании под руководством председателя Президиума НАН Владимира Гусакова приняли участие ведущие ученые Академии наук, Министерства здравоохранения и учреждений высшего образования медицинского, биологического и химического профиля. Участники отметили клиническую значимость определения показателей клеточного и гуморального иммунитета у пациентов при коронавирусной инфекции для эффективной реализации индивидуального комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Они также обратили внимание на важность проведения серологических исследований для выявления групп с более высоким риском заражения и моделирования иммунного ответа после вакцинации.

Ученые подтвердили актуальность выполнения фундаментальных научных исследований по изучению патогенетических механизмов повреждения различных органов и систем организма при COVID-19 для обоснования и разработки новых методов лечения с использованием клеточных технологий, лазерного облучения крови. Отмечена необходимость рассмотрения и комплексной оценки результатов мировых научных исследований по созданию вакцины для массовой профилактики коронавирусной инфекции и возможности отечественных ученых в решении этой проблемы.

Принято решение о публикации сборника докладов по результатам проведения заседаний рабочей группы и видеоконференции РАН и НАН "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению".

Республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 была создана постановлением бюро Президиума НАН Беларуси от 18 мая 2020 года №223. В нее вошли более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку. Это ведущие ученые НАН, министерств здравоохранения и образования, медики-практики организаций системы здравоохранения страны. Цель рабочей группы - организация и координация деятельности ученых и медицинских работников Беларуси по практической реализации комплексов мероприятий для преодоления коронавируса.-0-