Белорусские ученые нашли новый способ введения стволовых клеток при травмах мозга

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нашли новый способ введения стволовых клеток при травмах мозга, сообщила журналистам ученый секретарь Института физиологии НАН Маргарита Досина, передает корреспондент БЕЛТА.

Этой теме посвящена кандидатская диссертация. Суть нового способа заключается в введении клеток в подслизистую носа, если травма в передней части мозга. В этом случае им требуется пройти небольшое расстояние до достижения зоны травмы. Если повреждение в задней части мозга, то клетки вводятся в тройничный нерв.

Традиционно стволовые клетки при повреждениях мозга вводятся несколькими путями, отметила Маргарита Досина. Например, в системный кровоток - артериально или венозно. Недостатком этого метода является то, что клетки распределяются по всему организму и достаточно малое их количество достигает мозга - примерно 1-3%. Есть недостатки и в случае введения стволовых клеток непосредственно в зону повреждения - требуется дополнительное хирургическое вмешательство в виде трепанации. Поэтому в Институте физиологии и назрела необходимость в поиске новых способов введения стволовых клеток, которые были бы эффективны и сопряжены с минимальным травматическим эффектом.

По словам Маргариты Досиной, новый способ на экспериментальных моделях показал свою эффективность. Было подтверждено, что клетки достигают зоны травмы, примерно через 24 часа они хорошо локализованы вне зависимости от способа введения. Это минимально травматично для пациента. Более того, сейчас с РНПЦ неврологии и нейрохирургии ведется совместное исследование. Новый способ апробирован на пациентах, сейчас это более 50 человек.

Кроме того, методика позволила применять стволовые клетки не только при травмах мозга. Сейчас реализуется совместный проект с РНПЦ травматологии и ортопедии, в ходе которого изучается возможность применения стволовых клеток при повреждении спинного мозга. Если в ходе экспериментальных исследований будет доказана эффективность, то в следующем году начнется апробация в клинике.

Сотрудники Института физиологии достаточно длительное время занимаются изучением стволовых клеток. Первое исследование началось в 2010 году. В 2018 на базе института был создан Центр мозга, специалисты которого занимаются изучением разных способов восстановления мозга при травмах, повреждениях, инсультах, болезни Альцгеймера.-0-