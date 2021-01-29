Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство - Гусаков

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство, заявил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в НАН проходит выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности "День белорусской науки - 2021". Организации Академии наук представили на выставке около 200 новых разработок и технологий. "Наука все больше стала приобретать прикладной характер: на прикладные исследования и разработки направляется до 85% от общего объема внутренних текущих затрат. Сейчас нет разработок, которые бы лежали на полке - практически все мы внедряем в производство, выполняем по заказам ведомств и предприятий", - отметил Владимир Гусаков.

Белорусские ученые выполняли целый ряд программ фундаментальных исследований и научно-технических программ. "Окупаемость составила от Br5 до Br150 на рубль вложений, так что наука не является убыточной. Две трети средств, которые необходимы для функционирования Академии наук, наши ученые зарабатывают самостоятельно: посредством договоров, грантов, заказов, совместных работ с предприятиями и организациями", - обратил внимание председатель Президиума НАН.

"При сравнительно небольшом объеме бюджетного финансирования науки (в сопоставлении с рядом европейских стран) отечественные ученые добиваются результатов, отвечающих мировому уровню. Обеспечена положительная динамика основных индикаторов научной деятельности. Объем наукоемкого и высокотехнологичного экспорта за 2020 год достиг 38,4%", - добавил Владимир Гусаков.-0-