15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые планируют проводить генетическое тестирование на стрессоустойчивость. Об этом сообщила сегодня журналистам главный научный сотрудник Института генетики и цитологии Национальной академии наук Ирма Моссэ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках союзной программы "ДНК-идентификация" мы изучали генетические механизмы психоэмоционального состояния человека. Дети могут родиться и холериками, и флегматиками - гены играют большую роль в этом. Бывает и предрасположенность к депрессивным, тревожным состояниям, паническим синдромам. Мы можем определять соответствующие гены и психоэмоциональный тип человека. Это самая последняя наша разработка. Ею заинтересовались и пограничники, и силовики, и спецназ. Для них очень важна стрессоустойчивость, выносливость", - сказала Ирма Моссэ.

Внедрить эту разработку планируется в текущем году. "Это важно и для выбора профессии. Экстремальные профессии, конечно, требуют высокой стрессоустойчивости, чтобы человек в сложный момент не растерялся и выполнил свою задачу. Это важно для авиадиспетчеров, летчиков, пожарников", - отметила ученый.

Белорусские ученые активно занимаются генетическим тестированием человека. С 2011 года на основе собственных научных разработок оказываются услуги по следующим направлениям: ДНК-диагностика генетической предрасположенности к заболеваниям человека для формирования групп повышенного риска среди населения, верификации диагноза и правильного выбора методов лечения, ДНК-тестирование в спорте для целенаправленного отбора перспективных спортсменов и коррекции эффектов неблагоприятных вариантов генов.

Учеными Института генетики и цитологии НАН разработаны методы ДНК-диагностики по 19 социально значимым заболеваниям, в том числе таким распространенным, как сердечно-сосудистые, диабет, остеопороз. Внедрена ДНК-технология определения риска невынашивания беременности, связанного с наследственной тромбофилией. Опрос 1 тыс. пациенток с установленными генетическими причинами невынашивания беременности, получивших соответствующее лечение, показал успешное рождение детей в 86,6% случаев.

Спектр оказываемых услуг постоянно расширяется. В 2018-2019 годах освоены и успешно оказываются услуги по определению родства, непереносимости лактозы и глютена. В 2020 году внедрен количественный метод оценки риска невынашивания беременности. Ежегодно в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси выполняется свыше 20 тыс. анализов по направлению "медицинская генетика".-0-