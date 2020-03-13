13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые планируют создать электронный банк данных о Великой Отечественной войне, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории Национальной академии наук доктор исторических наук, профессор Алексей Литвин.

НАН выступила инициатором всебелорусской акции по созданию народной летописи Великой Отечественной войны. Цель акции - увековечивание и сохранение памяти поколения победителей. "Мы стремимся создать устойчивый механизм сохранения исторической памяти об участии белорусского народа в Великой Отечественной войне. Должен быть создан центр для организационного и научного сопровождения акции, где будут концентрироваться соответствующие материалы, - сказал Алексей Литвин. - Задача акции - обобщить имеющийся в стране опыт по сохранению памяти, выработать новую методологию с учетом использования мультимедиа и компьютерных технологий. Необходим сбор, соответствующая обработка и оцифровка поступающей от населения информации (фото, видео, документов о родственниках, близких, воевавших, погибших, раненых)".

Планируется подготовка и издание тематических книг народной памяти, а в перспективе - и создание электронного банка памяти обо всех жителях Беларуси, принимавших участие в Великой Отечественной войне, погибших и пропавших без вести. Можно будет набрать фамилию любого человека и сразу увидеть его наградной лист, биографические сведения. Предполагается, что к электронному банку данных сможет получить доступ каждый. "На первом этапе планируется оцифровать документальные материалы участников войны, которые хранятся в архиве Института истории. В работе с историческими данными очень важно использовать современные технологии", - подчеркнул ученый.

НАН планирует привлекать к этой работе общественность, в том числе молодежь, музеи и архивы, различные организации и учреждения. "Нужно активизировать работу вокруг книг памяти, чтобы в каждом районе был сайт и постоянно пополнялся информацией. Люди должны знать историю своей семьи, хранить память о войне", - добавил заведующий отделом.

Презентация акции состоялась во время круглого стола в Институте истории НАН 13 марта. В его работе приняли участие ведущие историки Академии наук, высших учебных заведений и музеев страны. Обсуждены вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в Беларуси: научная историография, музеефикация, мемориализация средствами художественной литературы и изобразительного искусства, отражение в учебном процессе и средствах массовой информации. Особое внимание уделялось историко-документальным хроникам "Память" городов и районов Беларуси, созданию их электронных версий. Состоялась презентация научных изданий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, организована выставка тематической литературы сотрудников Института истории НАН.-0-