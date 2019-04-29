Белорусские ученые получили 6,4 млн евро по программе Евросоюза "Горизонт 2020"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые за годы реализации рамочной программы Евросоюза по науке и инновациям "Горизонт 2020" стали партнерами в 41 проекте и получили 6,4 млн евро, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

ГКНТ координирует участие Беларуси в программе ЕС "Горизонт 2020". "В течение 2018 года принято к финансированию 7 новых проектов с участием белорусских организаций с общим объемом финансирования почти 1 млн евро. Таким образом, общий объем привлеченных средств для белорусской стороны составил с начала программы 6,4 млн евро по 41 проекту", - сказал Александр Шумилин.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке